Манижа впервые от России стала лицом глобального плейлиста Equal в Spotify
Манижа впервые от России стала лицом глобального плейлиста Equal в сервисе Spotify
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Манижа стала лицом глобального плейлиста Equal в музыкальном сервисе Spotify. Она стала первой российской артисткой, которая возглавила проект. Об этом певица сообщила в своих социальных сетях.
"Я стала первой российской артисткой, которая возглавила глобальный проект Spotify под названием Equal", – написала Манижа.
В связи с этим огромный портрет исполнительницы разместили на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ранее там появлялись билборды с изображениями Полины Гагариной и Монеточки. Они представляли российские плейлисты.
Манижа заявила, что это не только ее победа, а всей команды.
"Наверное, нужно быть скромнее, но как-то не получается. Страшно горжусь собой и своей командой. Для меня важно быть на одном уровне с женщинами-музыкантшами всего мира, чьи песни отобрал глобальный Spotify", – написала артистка.
В комментариях ее поздравили поклонники и знаменитости, среди которых Алла Пугачева, Лолита Милявская, Аглая Тарасова и другие.
Программа Equal направлена на обеспечение равноправной среды для женщин в музыкальной индустрии.
Манижа стала участницей конкурса Евровидение в прошлом году. Она заняла девятое место с песней "Русской женщина", победителями стали группа Maneskin из Италии. Девушка рассказала, что поездка на конкурс обошлась ей более чем в 10 миллионов рублей.