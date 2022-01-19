Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220119/manizha-1768539570.html
Манижа впервые от России стала лицом глобального плейлиста Equal в Spotify
Манижа впервые от России стала лицом глобального плейлиста Equal в Spotify - РИА Новости, 19.01.2022
Манижа впервые от России стала лицом глобального плейлиста Equal в Spotify
Манижа стала лицом глобального плейлиста Equal в музыкальном сервисе Spotify. Она стала первой российской артисткой, которая возглавила проект. Об этом певица... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:35
2022-01-19T13:35
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
музыка
spotify
manizha (манижа сангин)
нью-йорк (город)
монеточка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739978252_0:291:3072:2019_1920x0_80_0_0_ec8137fcf8a8d3d8c81c5eee4ac647f2.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Манижа стала лицом глобального плейлиста Equal в музыкальном сервисе Spotify. Она стала первой российской артисткой, которая возглавила проект. Об этом певица сообщила в своих социальных сетях.В связи с этим огромный портрет исполнительницы разместили на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ранее там появлялись билборды с изображениями Полины Гагариной и Монеточки. Они представляли российские плейлисты.Манижа заявила, что это не только ее победа, а всей команды.В комментариях ее поздравили поклонники и знаменитости, среди которых Алла Пугачева, Лолита Милявская, Аглая Тарасова и другие.Программа Equal направлена на обеспечение равноправной среды для женщин в музыкальной индустрии.Манижа стала участницей конкурса Евровидение в прошлом году. Она заняла девятое место с песней "Русской женщина", победителями стали группа Maneskin из Италии. Девушка рассказала, что поездка на конкурс обошлась ей более чем в 10 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210708/manizha-1739944580.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739978252_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_0c4aedd51c6d7bd81c340eb22f0d862f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шоу-бизнес, знаменитости, музыка, spotify, manizha (манижа сангин), нью-йорк (город), монеточка, новости культуры
13:35 19.01.2022
 
Манижа впервые от России стала лицом глобального плейлиста Equal в Spotify

Манижа впервые от России стала лицом глобального плейлиста Equal в сервисе Spotify

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Манижа
Певица Манижа - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Манижа стала лицом глобального плейлиста Equal в музыкальном сервисе Spotify. Она стала первой российской артисткой, которая возглавила проект. Об этом певица сообщила в своих социальных сетях.

"Я стала первой российской артисткой, которая возглавила глобальный проект Spotify под названием Equal", – написала Манижа.

В связи с этим огромный портрет исполнительницы разместили на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ранее там появлялись билборды с изображениями Полины Гагариной и Монеточки. Они представляли российские плейлисты.
Манижа заявила, что это не только ее победа, а всей команды.

"Наверное, нужно быть скромнее, но как-то не получается. Страшно горжусь собой и своей командой. Для меня важно быть на одном уровне с женщинами-музыкантшами всего мира, чьи песни отобрал глобальный Spotify", – написала артистка.

В комментариях ее поздравили поклонники и знаменитости, среди которых Алла Пугачева, Лолита Милявская, Аглая Тарасова и другие.
Программа Equal направлена на обеспечение равноправной среды для женщин в музыкальной индустрии.
Манижа стала участницей конкурса Евровидение в прошлом году. Она заняла девятое место с песней "Русской женщина", победителями стали группа Maneskin из Италии. Девушка рассказала, что поездка на конкурс обошлась ей более чем в 10 миллионов рублей.
Певица Манижа во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля 2021, 08:00Шоубиз
Манижа: "Я не хотела на Евровидение, отбор был шансом заявить о себе"
 
ШоубизШоу-бизнесЗнаменитостиМузыкаSpotifyManizha (Манижа Сангин)Нью-Йорк (город)МонеточкаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Байден заявил о безрезультативности переговоров с Россией
00:58Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
00:54Байден убежден, что Путин не хочет войны
00:51Ким Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с США
00:47Байден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины
00:36Байден пригрозил России "никогда не виданными" санкциями
00:23Госдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентов
00:19ЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
00:10BCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контента
23:59МККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данных
23:52Боррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в Европе
23:47Зампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседаний
23:44СМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию
23:36"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашение
23:19Автовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"
23:19Скандальный американский сенатор сделал заявление о Путине
23:13В Instagram появилась новая функция
23:12Прокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИ
23:07Журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
23:01Украине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский
Лента новостейМолния
Байден заявил о безрезультативности переговоров с РоссиейБайден оценил вероятность вступления Украины в НАТОБайден убежден, что Путин не хочет войныКим Чен Ын распорядился пересмотреть меры по "укреплению доверия" с СШАБайден пообещал России "катастрофу" в случае эскалации вокруг УкраиныБайден пригрозил России "никогда не виданными" санкциямиГосдума рассмотрит поправку об индексации пенсий на 8,6 процентовЛДПР подготовила законопроект о полном запрете продажи вейпов в РоссииBCG: Россия вошла в топ-5 стран по объему потребления геймингового контентаМККК подвергся кибератаке, которая привела к утечке персональных данныхБоррель, Блинкен, Столтенберг и Рау обсудили безопасность в ЕвропеЗампостпреда России обвинил персонал ООН в срыве двух заседанийСМИ: США прорабатывают ограничения на экспорт электронных чипов в Россию"Яндекс" и заявители по делу о дискриминации заключили мировое соглашениеАвтовладельцы смогут узнавать об отзывных кампаниях через "Госуслуги"Скандальный американский сенатор сделал заявление о ПутинеВ Instagram появилась новая функцияПрокуратура Берлина начала расследование против Бербок, сообщили СМИЖурналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протестаУкраине нужна помощь, чтобы модернизировать армию, сообщил Зеленский