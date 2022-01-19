https://ria.ru/20220119/manizha-1768539570.html

Манижа впервые от России стала лицом глобального плейлиста Equal в Spotify

Манижа впервые от России стала лицом глобального плейлиста Equal в Spotify - РИА Новости, 19.01.2022

Манижа впервые от России стала лицом глобального плейлиста Equal в Spotify

Манижа стала лицом глобального плейлиста Equal в музыкальном сервисе Spotify. Она стала первой российской артисткой, которая возглавила проект. Об этом певица... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:35

2022-01-19T13:35

2022-01-19T13:35

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Манижа стала лицом глобального плейлиста Equal в музыкальном сервисе Spotify. Она стала первой российской артисткой, которая возглавила проект. Об этом певица сообщила в своих социальных сетях.В связи с этим огромный портрет исполнительницы разместили на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Ранее там появлялись билборды с изображениями Полины Гагариной и Монеточки. Они представляли российские плейлисты.Манижа заявила, что это не только ее победа, а всей команды.В комментариях ее поздравили поклонники и знаменитости, среди которых Алла Пугачева, Лолита Милявская, Аглая Тарасова и другие.Программа Equal направлена на обеспечение равноправной среды для женщин в музыкальной индустрии.Манижа стала участницей конкурса Евровидение в прошлом году. Она заняла девятое место с песней "Русской женщина", победителями стали группа Maneskin из Италии. Девушка рассказала, что поездка на конкурс обошлась ей более чем в 10 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210708/manizha-1739944580.html

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шоу-бизнес, знаменитости, музыка, spotify, manizha (манижа сангин), нью-йорк (город), монеточка, новости культуры