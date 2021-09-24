https://ria.ru/20210924/gagarina-1751575604.html

Огромный билборд с Полиной Гагариной появился в центре Нью-Йорка

Огромный билборд с Полиной Гагариной появился в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 24.09.2021

Огромный билборд с Полиной Гагариной появился в центре Нью-Йорка

Огромный билборд с портретом Полины Гагариной появился на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом певица сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T10:43

2021-09-24T10:43

2021-09-24T10:43

шоубиз

полина гагарина

михаил галустян

виктория исакова

знаменитости

марина кравец

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Огромный билборд с портретом Полины Гагариной появился на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом певица сообщила в своем Instagram.Баннер с российской певицей в центре Нью-Йорка разместил сервис Spotify, так как сейчас проводит кампанию EQUAL по поддержке женщин со всего мира, работающих в музыкальной индустрии.Гагарина поблагодарила сервис за поддержку трека "Вчера", который с момента релиза собрал почти 500 тысяч прослушиваний.В комментариях Полину поздравили многие звезды, среди которых Михаил Галустян, Марина Кравец, Ида Галич, Zivert, Виктория Исакова и другие.Ранее Spotify подобным образом поддержал российскую певицу Монеточку.

https://radiosputnik.ria.ru/20210921/iskhakov-1751119319.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

полина гагарина, михаил галустян, виктория исакова, знаменитости, марина кравец