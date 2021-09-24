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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210924/gagarina-1751575604.html
Огромный билборд с Полиной Гагариной появился в центре Нью-Йорка
Огромный билборд с Полиной Гагариной появился в центре Нью-Йорка - РИА Новости, 24.09.2021
Огромный билборд с Полиной Гагариной появился в центре Нью-Йорка
Огромный билборд с портретом Полины Гагариной появился на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом певица сообщила в своем Instagram. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:43
2021-09-24T10:43
шоубиз
полина гагарина
михаил галустян
виктория исакова
знаменитости
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Огромный билборд с портретом Полины Гагариной появился на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом певица сообщила в своем Instagram.Баннер с российской певицей в центре Нью-Йорка разместил сервис Spotify, так как сейчас проводит кампанию EQUAL по поддержке женщин со всего мира, работающих в музыкальной индустрии.Гагарина поблагодарила сервис за поддержку трека "Вчера", который с момента релиза собрал почти 500 тысяч прослушиваний.В комментариях Полину поздравили многие звезды, среди которых Михаил Галустян, Марина Кравец, Ида Галич, Zivert, Виктория Исакова и другие.Ранее Spotify подобным образом поддержал российскую певицу Монеточку.
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полина гагарина, михаил галустян, виктория исакова, знаменитости, марина кравец
10:43 24.09.2021
 
Огромный билборд с Полиной Гагариной появился в центре Нью-Йорка

Полина Гагарина стала лицом Spotify от России на огромном билборде в Нью-Йорке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийская национальная музыкальная премия "Виктория — 2020"
Российская национальная музыкальная премия Виктория — 2020 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Огромный билборд с портретом Полины Гагариной появился на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

"Я прыгаю от счастья и гордости!", – написала артистка.

Баннер с российской певицей в центре Нью-Йорка разместил сервис Spotify, так как сейчас проводит кампанию EQUAL по поддержке женщин со всего мира, работающих в музыкальной индустрии.
© Фото : @gagara1987Фотография из Instagram-аккаунта Полины Гагариной
Фотография из Instagram-аккаунта Полины Гагариной - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : @gagara1987
Гагарина поблагодарила сервис за поддержку трека "Вчера", который с момента релиза собрал почти 500 тысяч прослушиваний.
В комментариях Полину поздравили многие звезды, среди которых Михаил Галустян, Марина Кравец, Ида Галич, Zivert, Виктория Исакова и другие.
Ранее Spotify подобным образом поддержал российскую певицу Монеточку.
Певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков на XI ежегодной церемонии вручения премии журнала HELLO! Самые стильные в России - 2016! в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 12:54
Экс-супруг Гагариной подал на певицу в суд
 
ШоубизПолина ГагаринаМихаил ГалустянВиктория ИсаковаЗнаменитостиМарина Кравец
 
 
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