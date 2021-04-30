https://ria.ru/20210430/monetochka-1730696389.html

В центре Нью-Йорка появился билборд с Монеточкой

В центре Нью-Йорка появился билборд с Монеточкой

В центре Нью-Йорка появился билборд с изображением певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка, об этом сообщается на странице в Instagram компании... РИА Новости, 30.04.2021

2021-04-30T17:56

2021-04-30T17:56

2021-04-30T17:56

культура

spotify

музыка

новости культуры

монеточка

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В центре Нью-Йорка появился билборд с изображением певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка, об этом сообщается на странице в Instagram компании Spotify. Баннер с российской певицей на Таймс-сквер Spotify разместил, так как сейчас проводит кампанию EQUAL по поддержке женщин, работающих в музыкальной индустрии. Инициатива музыкального сервиса была тепло встречена подписчиками: "Крутая и важная кампания", "Заслужила", "Вы большие молодцы". Монеточка тоже рассказала об EQUAL у себя на странице в Instagram. Певица привела статистику, согласно которой "всего 20 процентов музыкантов сегодня – женщины". Фанаты поддержали исполнительницу. "Сегодня Таймс-Сквер! Завтра - Grammy!", "Лиза вы золотце! спасибо, что вдохновляете меня каждый день!", — оставили комментарии подписчики Монеточки.

https://ria.ru/20210201/monetochka-1595518270.html

нью-йорк (город)

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spotify, музыка, новости культуры, монеточка, нью-йорк (город)