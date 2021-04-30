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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210430/monetochka-1730696389.html
В центре Нью-Йорка появился билборд с Монеточкой
В центре Нью-Йорка появился билборд с Монеточкой
В центре Нью-Йорка появился билборд с изображением певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка, об этом сообщается на странице в Instagram компании... РИА Новости, 30.04.2021
2021-04-30T17:56
2021-04-30T17:56
культура
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музыка
новости культуры
монеточка
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В центре Нью-Йорка появился билборд с изображением певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка, об этом сообщается на странице в Instagram компании Spotify. Баннер с российской певицей на Таймс-сквер Spotify разместил, так как сейчас проводит кампанию EQUAL по поддержке женщин, работающих в музыкальной индустрии. Инициатива музыкального сервиса была тепло встречена подписчиками: "Крутая и важная кампания", "Заслужила", "Вы большие молодцы". Монеточка тоже рассказала об EQUAL у себя на странице в Instagram. Певица привела статистику, согласно которой "всего 20 процентов музыкантов сегодня – женщины". Фанаты поддержали исполнительницу. "Сегодня Таймс-Сквер! Завтра - Grammy!", "Лиза вы золотце! спасибо, что вдохновляете меня каждый день!", — оставили комментарии подписчики Монеточки.
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spotify, музыка, новости культуры, монеточка, нью-йорк (город)

В центре Нью-Йорка появился билборд с Монеточкой

17:56 30.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевица Монеточка
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В центре Нью-Йорка появился билборд с изображением певицы Елизаветы Гырдымовой, известной как Монеточка, об этом сообщается на странице в Instagram компании Spotify.
Баннер с российской певицей на Таймс-сквер Spotify разместил, так как сейчас проводит кампанию EQUAL по поддержке женщин, работающих в музыкальной индустрии.
Инициатива музыкального сервиса была тепло встречена подписчиками: "Крутая и важная кампания", "Заслужила", "Вы большие молодцы".
Монеточка тоже рассказала об EQUAL у себя на странице в Instagram. Певица привела статистику, согласно которой "всего 20 процентов музыкантов сегодня – женщины".

"Я не буду притворяться ученым и пытаться объяснить этот некрасивый статистический факт. Я не знаю, почему женщин в музыке так мало. Но я точно знаю, что сейчас нам всем очень нужна поддержка и любовь. Давайте постараемся быть честными и добрыми", — пишет Монеточка.

Фанаты поддержали исполнительницу. "Сегодня Таймс-Сквер! Завтра - Grammy!", "Лиза вы золотце! спасибо, что вдохновляете меня каждый день!", — оставили комментарии подписчики Монеточки.
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