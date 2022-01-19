https://ria.ru/20220119/lenoblast-1768617775.html

Власти Ленобласти и Петербурга синхронизируют развитие дорожной сети

Власти Ленобласти и Петербурга синхронизируют развитие дорожной сети - РИА Новости, 19.01.2022

Власти Ленобласти и Петербурга синхронизируют развитие дорожной сети

Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга синхронизируют развитие дорожной сети на границе двух субъектов, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:40

2022-01-19T18:40

2022-01-19T18:40

ленинградская область

санкт-петербург

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга синхронизируют развитие дорожной сети на границе двух субъектов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, в среду состоялось совместное заседание правительств регионов, в рамках которого было объявлено, что в этом году Ленобласть начнёт две важные дорожные стройки в границах агломерации.Так, в 2022 году область намерена начать стройку нового выезда из Кудрово — развязки с Мурманским шоссе и продолжить расширение Колтушского шоссе от Суоранды до Колтушей. В прошлом году на эти объекты были одобрены инфраструктурные кредиты от правительства России. Кроме того, передан на оценку в государственную экспертизу проект обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта (областная часть), проектируются расширение участка Дороги жизни на Румболовской горе, реконструкция подъезда к Кудрово со стороны Колтушского шоссе и подъезд ко Всеволожску от этой же дороги."Важно, что большая часть дорожных проектов уже находится в высокой степени реализации. Либо уже заканчивается проектирование, либо уже идёт стройка. Наша задача сейчас — не сбавлять темпов, этого от нас ждут наши жители", — сказал Дрозденко.Губернатор отметил, что область и город также договорились усилить совместную работу по строительству пятого и шестого этапов Широтной скоростной магистрали. Речь идёт про будущее подключение дороги к Мурманскому и Колтушскому шоссе соответственно.

https://ria.ru/20220118/blagoustroystvo-1768442138.html

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санкт-петербург, александр дрозденко