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Власти Ленобласти и Петербурга синхронизируют развитие дорожной сети
Власти Ленобласти и Петербурга синхронизируют развитие дорожной сети - РИА Новости, 19.01.2022
Власти Ленобласти и Петербурга синхронизируют развитие дорожной сети
Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга синхронизируют развитие дорожной сети на границе двух субъектов, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T18:40
2022-01-19T18:40
2022-01-19T18:40
ленинградская область
санкт-петербург
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга синхронизируют развитие дорожной сети на границе двух субъектов, сообщил глава региона Александр Дрозденко.По его словам, в среду состоялось совместное заседание правительств регионов, в рамках которого было объявлено, что в этом году Ленобласть начнёт две важные дорожные стройки в границах агломерации.Так, в 2022 году область намерена начать стройку нового выезда из Кудрово — развязки с Мурманским шоссе и продолжить расширение Колтушского шоссе от Суоранды до Колтушей. В прошлом году на эти объекты были одобрены инфраструктурные кредиты от правительства России. Кроме того, передан на оценку в государственную экспертизу проект обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта (областная часть), проектируются расширение участка Дороги жизни на Румболовской горе, реконструкция подъезда к Кудрово со стороны Колтушского шоссе и подъезд ко Всеволожску от этой же дороги."Важно, что большая часть дорожных проектов уже находится в высокой степени реализации. Либо уже заканчивается проектирование, либо уже идёт стройка. Наша задача сейчас — не сбавлять темпов, этого от нас ждут наши жители", — сказал Дрозденко.Губернатор отметил, что область и город также договорились усилить совместную работу по строительству пятого и шестого этапов Широтной скоростной магистрали. Речь идёт про будущее подключение дороги к Мурманскому и Колтушскому шоссе соответственно.
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санкт-петербург, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости
. Власти Ленинградской области
и Санкт-Петербурга
синхронизируют развитие дорожной сети на границе двух субъектов, сообщил глава региона Александр Дрозденко
.
По его словам, в среду состоялось совместное заседание правительств регионов, в рамках которого было объявлено, что в этом году Ленобласть начнёт две важные дорожные стройки в границах агломерации.
Так, в 2022 году область намерена начать стройку нового выезда из Кудрово — развязки с Мурманским шоссе и продолжить расширение Колтушского шоссе от Суоранды до Колтушей. В прошлом году на эти объекты были одобрены инфраструктурные кредиты от правительства России. Кроме того, передан на оценку в государственную экспертизу проект обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта (областная часть), проектируются расширение участка Дороги жизни на Румболовской горе, реконструкция подъезда к Кудрово со стороны Колтушского шоссе и подъезд ко Всеволожску
от этой же дороги.
"Важно, что большая часть дорожных проектов уже находится в высокой степени реализации. Либо уже заканчивается проектирование, либо уже идёт стройка. Наша задача сейчас — не сбавлять темпов, этого от нас ждут наши жители", — сказал Дрозденко.
Губернатор отметил, что область и город также договорились усилить совместную работу по строительству пятого и шестого этапов Широтной скоростной магистрали. Речь идёт про будущее подключение дороги к Мурманскому и Колтушскому шоссе соответственно.
"Для нас главное, что логичным продолжением ШМСД будет подъезд ко Всеволожску от Колтушского шоссе. Эта дорога даст новый выезд из Всеволожского района. Отмечу, что область уже зарезервировала участки под стройку скоростной магистрали на своей территории", — отметил Дрозденко.