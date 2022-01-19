https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768635799.html

МИД Казахстана рассказал, на каком языке говорили участники беспорядков

МИД Казахстана рассказал, на каком языке говорили участники беспорядков - РИА Новости, 19.01.2022

МИД Казахстана рассказал, на каком языке говорили участники беспорядков

Казахстанский вице-премьер, глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил на основании свидетельств его друзей, послов и врачей, что многие среди вооруженных нападающих в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T20:51

2022-01-19T20:51

2022-01-19T20:51

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ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Казахстанский вице-премьер, глава МИД Мухтар Тлеуберди заявил на основании свидетельств его друзей, послов и врачей, что многие среди вооруженных нападающих в ходе протестов в Казахстане не говорили ни на казахском, ни на русском, а на "других азиатских языках".Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января в связи с массовыми беспорядками в стране отдал правоохранительным органам и армии приказ открывать огонь на поражение без предупреждения."Что касается террористических организаций, то, во-первых, мы считаем, что они относятся к исламистским радикальным группам. Многие мои друзья, которые живут в Алма-Ате, а также наши послы, которые стали там очевидцами, звонили мне и сообщали, что среди вооруженных нападающих было много тех, кто говорил на казахском с сильным акцентом, что показывает, что они не являлись носителями языка. Некоторые раненные из их числа были в больницах и доктора говорили, что они не говорили ни на казахском, ни на русском. То есть они говорили на других азиатских языках", - заявил он на пресс-конференции после встречи в Вене с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.Министр не уточнил, о каких из многочисленных азиатских языков может идти речь. Тлеуберди заявил также, что нападавшие также действовали как "исламистские радикалы", напомнив, что двое полицейских были обезглавлены, что они "атаковали морги и забрали 41 тело нападавших". "Это показывает, что они действовали как радикальные экстремисты, они не хотели, чтобы тела были опознаны", - добавил он.Аналогичную информацию сообщала 15 января директор департамента по связям с общественностью минздрава Асель Артакшинова, по ее словам, пострадавшие в больницах не отвечали на вопросы медиков на казахском или русском языках, без разрешения покидали медицинские организации.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января сообщал в Twitter, что некоторые боевики в Казахстане говорили не на казахском языке (позже сообщение было удалено). После заместитель начальника департамента полиции Алма-Аты Рустам Абдрахманов на своей странице в Facebook размещал видео допроса подозреваемого, который утверждал, что участники штурма департамента полиции "общались только на своем языке, говорили про шахидов и с криками "Аллах Акбар" начали стрельбу".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768557410.html

https://ria.ru/20220118/nazarbaev-1768364604.html

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в мире, оон, вена, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, facebook