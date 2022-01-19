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В Казахстане назвали операцию ОДКБ примером боевого братства

В Казахстане назвали операцию ОДКБ примером боевого братства - РИА Новости, 19.01.2022

В Казахстане назвали операцию ОДКБ примером боевого братства

Операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане войдет в историю организации примером боевого братства союзников, заявил начальник департамента международного... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T14:38

2022-01-19T14:38

2022-01-19T15:27

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НУР-СУЛТАН, 19 янв – РИА Новости. Операция миротворческих сил ОДКБ в Казахстане войдет в историю организации примером боевого братства союзников, заявил начальник департамента международного сотрудничества министерства обороны республики Олжас Хусаинов.В среду российское Минобороны сообщило, что последние четыре самолета военно-транспортной авиации с военными РФ из сил ОДКБ и руководителем миротворцев вылетели из Казахстана в Россию. Миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана вернулись домой ранее."Союзники по организации оказали своевременную помощь и поддержку Казахстану в условиях террористического нападения… Эта операция войдет в историю ОДКБ не только как пример применения на деле механизмов, отработанных в ходе многолетнего сотрудничества, но и как реальное подтверждение союзнического духа и боевого братства наших государств", - сказал Хусаинов в ходе брифинга.По его словам, организация получила положительный опыт, показала свою эффективность как авторитетная военно–политическая структура."Фактически произошедшие события стали переломным этапом в развитии ОДКБ, которая обрела новые качества как сильный международный институт", - заключил Хусаинов.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января.

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768525707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/besporyadki-1768465283.html

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