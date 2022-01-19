https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768541092.html

Съезд правящей в Казахстане партии "Нур Отан" пройдет в онлайн-формате

Съезд правящей в Казахстане партии "Нур Отан" пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 19.01.2022

Съезд правящей в Казахстане партии "Нур Отан" пройдет в онлайн-формате

Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) проведет внеочередной съезд 28 января в онлайн-формате, сообщил в среду первый заместитель председателя... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:31

2022-01-19T13:31

2022-01-19T13:56

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

twitter

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/71/1553007164_0:13:3186:1805_1920x0_80_0_0_9fe46614e7dd0976b6cda1dabbe7edd9.jpg

НУР-СУЛТАН, 19 янв - РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) проведет внеочередной съезд 28 января в онлайн-формате, сообщил в среду первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.В ноябре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев отметил, что партию должен возглавлять президент страны. Выбор председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда."Постановлением политического совета "Nur Otan" принято решение о проведении 28 января 2022 года внеочередного XXI съезда партии. С учетом коронавируса и ограничительных мер он пройдет в онлайн-формате", - написал Байбек в Twitter.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти "Нур Отан". В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана и передать эти полномочия действующему главе республики, но остался в качестве почетного председателя этого органа.

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768530409.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, в мире, twitter, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев