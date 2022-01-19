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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768541092.html
Съезд правящей в Казахстане партии "Нур Отан" пройдет в онлайн-формате
Съезд правящей в Казахстане партии "Нур Отан" пройдет в онлайн-формате - РИА Новости, 19.01.2022
Съезд правящей в Казахстане партии "Нур Отан" пройдет в онлайн-формате
Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) проведет внеочередной съезд 28 января в онлайн-формате, сообщил в среду первый заместитель председателя... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:31
2022-01-19T13:56
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НУР-СУЛТАН, 19 янв - РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) проведет внеочередной съезд 28 января в онлайн-формате, сообщил в среду первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.В ноябре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев отметил, что партию должен возглавлять президент страны. Выбор председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда."Постановлением политического совета "Nur Otan" принято решение о проведении 28 января 2022 года внеочередного XXI съезда партии. С учетом коронавируса и ограничительных мер он пройдет в онлайн-формате", - написал Байбек в Twitter.Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти "Нур Отан". В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана и передать эти полномочия действующему главе республики, но остался в качестве почетного председателя этого органа.
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казахстан, в мире, twitter, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
13:31 19.01.2022 (обновлено: 13:56 19.01.2022)
 
Съезд правящей в Казахстане партии "Нур Отан" пройдет в онлайн-формате

Съезд правящей в Казахстане партии "Нур Отан" пройдет в онлайн-формате 28 января

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой партии "Нур Отан"
Флаги с символикой партии Нур Отан - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Флаги с символикой партии "Нур Отан"
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 19 янв - РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) проведет внеочередной съезд 28 января в онлайн-формате, сообщил в среду первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
В ноябре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев отметил, что партию должен возглавлять президент страны. Выбор председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда.
"Постановлением политического совета "Nur Otan" принято решение о проведении 28 января 2022 года внеочередного XXI съезда партии. С учетом коронавируса и ограничительных мер он пройдет в онлайн-формате", - написал Байбек в Twitter.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти "Нур Отан". В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана и передать эти полномочия действующему главе республики, но остался в качестве почетного председателя этого органа.
Здание парламента Казахстана в Нур-Султане.
12:40
Мажлис Казахстана одобрил отмену председательства Назарбаева в Совбезе
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанВ миреTwitterНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
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