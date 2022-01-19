13:31 19.01.2022 (обновлено: 13:56 19.01.2022)
Съезд правящей в Казахстане партии "Нур Отан" пройдет в онлайн-формате
Съезд правящей в Казахстане партии "Нур Отан" пройдет в онлайн-формате 28 января
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги с символикой партии "Нур Отан"
НУР-СУЛТАН, 19 янв - РИА Новости. Казахстанская партия власти "Нур Отан" (Свет Отечества) проведет внеочередной съезд 28 января в онлайн-формате, сообщил в среду первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.
В ноябре 2021 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя "Нур Отана" главе государства Касым-Жомарту Токаеву. Назарбаев отметил, что партию должен возглавлять президент страны. Выбор председателя партии, согласно уставу, является прерогативой съезда.
"Постановлением политического совета "Nur Otan" принято решение о проведении 28 января 2022 года внеочередного XXI съезда партии. С учетом коронавируса и ограничительных мер он пройдет в онлайн-формате", - написал Байбек в Twitter.
Постановлением Политического совета «Nur Otan» принято решение о проведении 28 января 2022 года внеочередного XXI Съезда партии. С учетом коронавируса и ограничительных мер он пройдет в онлайн-формате.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) January 19, 2022
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти "Нур Отан". В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя Ассамблеи народа Казахстана и передать эти полномочия действующему главе республики, но остался в качестве почетного председателя этого органа.