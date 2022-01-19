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У Путина теплые отношения с обоими президентами Казахстана, заявил Песков

У Путина теплые отношения с обоими президентами Казахстана, заявил Песков - РИА Новости, 19.01.2022

У Путина теплые отношения с обоими президентами Казахстана, заявил Песков

У президента РФ Владимира Путина теплые отношения и с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, и с первым президентом республики Нурсултаном... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T12:51

2022-01-19T12:51

2022-01-19T12:57

казахстан

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владимир путин

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касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина теплые отношения и с действующим президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, и с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, эти отношения сохраняются, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Во вторник пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опубликовала в Twitter обращение экс-президента, который впервые с конца декабря появился на публике и прокомментировал массовые беспорядки в стране. Экс-президент, отвечая на обращения к нему и публикации в СМИ, заявил, что "я в 2019 году передал полномочия президента Токаеву "и с тех пор являюсь пенсионером"."Это исключительно внутреннее дело Казахстана. Вы знаете, что у президента очень теплые отношения и с действующим президентом, и с первым президентом. Эти отношения сохраняются. Они совсем недавно, буквально несколько недель назад общались все вместе в Санкт-Петербурге. Но конечно действующий глава государства господин Токаев и именно это и является основополагающим моментом. А все остальное - это внутреннее дело Казахстана", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как восприняли обращение Назарбаева в Кремле.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января.

https://ria.ru/20220112/kontakty-1767498046.html

https://ria.ru/20211228/vstrecha-1765803722.html

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казахстан, в мире, владимир путин, дмитрий песков, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев, россия