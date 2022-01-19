https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768501518.html

Говорить о заказчиках протестов в Казахстане преждевременно, заявили в МИД

Говорить о заказчиках протестов в Казахстане преждевременно, заявили в МИД - РИА Новости, 19.01.2022

Говорить о заказчиках протестов в Казахстане преждевременно, заявили в МИД

В Казахстане бандитами была предпринята гибридная террористическая атака, целью был государственный переворот, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:35

2022-01-19T10:35

2022-01-19T11:57

беспорядки в казахстане

казахстан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В Казахстане бандитами была предпринята гибридная террористическая атака, целью был государственный переворот, сообщил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Главной ударной силой бесчинствовавших в Алма-Ате были выходцы из некоторых стран и регионов", - заявил он, добавив, что "о заказчиках, наверно, говорить преждевременно"."Хотя уверен, что компетентные органы Республики Казахстан занимаются проработкой данного вопроса", - сказал дипломат.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

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казахстан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия