https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768495827.html

Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом, заявили в МИД России

Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом, заявили в МИД России - РИА Новости, 19.01.2022

Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом, заявили в МИД России

Мирными протестами в Казахстане воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:09

2022-01-19T10:09

2022-01-19T11:57

беспорядки в казахстане

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олег сыромолотов

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мирными протестами в Казахстане воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом своей государственности, безопасности и суверенитету", - сказал он.По словам замминистра, "мирными протестами социально-экономического характера воспользовались силы, заинтересованные в насильственном захвате власти". "Для этого им понадобилась дестабилизация внутриполитической ситуации в Республике Казахстан", - пояснил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20220118/informataki-1768466123.html

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