"Все понимают и играют в свою игру". Пушков раскрыл замыслы НАТО

Пушков раскрыл попытки НАТО играть в "свою игру"
Сенатор Пушков: НАТО хочет обсуждать вопросы, далекие от гарантий безопасности России
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. НАТО продолжает играть в свою игру, говоря о готовности обсуждать с Россией темы, далекие от предложенных Москвой гарантий безопасности. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.
Политик ссылается на недавнее заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, по словам которого организация готова обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями, а также меры по обеспечению транспарентности военной деятельности.
"Это далеко от тех гарантий безопасности, которых добивается Москва, и в НАТО это прекрасно знают", – считает Пушков.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к альянсу Украины и от создания военных баз на территории бывших советских республик.
На прошлой неделе в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, которое в очередной раз продемонстрировало расхождения в позициях сторон и завершившись без договоренностей о продолжении диалога.
Позднее Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО провести серию встреч с Россией на тему европейской безопасности, однако он исключил возможность компромиссов в важных для Москвы темах отказа альянса от дальнейшего расширения и вывода войск с территории бывших социалистических стран и постсоветских республик, присоединившихся к блоку после 1997 года.