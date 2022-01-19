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"Все понимают и играют в свою игру". Пушков раскрыл замыслы НАТО
Пушков раскрыл попытки НАТО играть в "свою игру" - РИА Новости, 19.01.2022
"Все понимают и играют в свою игру". Пушков раскрыл замыслы НАТО
НАТО продолжает играть в свою игру, говоря о готовности обсуждать с Россией темы, далекие от предложенных Москвой гарантий безопасности. Таким мнением в своем... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T11:50
2022-01-19T11:50
безопасность
украина
сша
алексей пушков
нато
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. НАТО продолжает играть в свою игру, говоря о готовности обсуждать с Россией темы, далекие от предложенных Москвой гарантий безопасности. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.Политик ссылается на недавнее заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, по словам которого организация готова обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями, а также меры по обеспечению транспарентности военной деятельности.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к альянсу Украины и от создания военных баз на территории бывших советских республик.На прошлой неделе в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, которое в очередной раз продемонстрировало расхождения в позициях сторон и завершившись без договоренностей о продолжении диалога.Позднее Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО провести серию встреч с Россией на тему европейской безопасности, однако он исключил возможность компромиссов в важных для Москвы темах отказа альянса от дальнейшего расширения и вывода войск с территории бывших социалистических стран и постсоветских республик, присоединившихся к блоку после 1997 года.
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безопасность, украина, сша, алексей пушков, нато, совет федерации рф, россия
11:50 19.01.2022
 
Пушков раскрыл попытки НАТО играть в "свою игру"

Сенатор Пушков: НАТО хочет обсуждать вопросы, далекие от гарантий безопасности России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. НАТО продолжает играть в свою игру, говоря о готовности обсуждать с Россией темы, далекие от предложенных Москвой гарантий безопасности. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.
Политик ссылается на недавнее заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, по словам которого организация готова обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями, а также меры по обеспечению транспарентности военной деятельности.
"Это далеко от тех гарантий безопасности, которых добивается Москва, и в НАТО это прекрасно знают", – считает Пушков.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к альянсу Украины и от создания военных баз на территории бывших советских республик.
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На прошлой неделе в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, которое в очередной раз продемонстрировало расхождения в позициях сторон и завершившись без договоренностей о продолжении диалога.
Позднее Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО провести серию встреч с Россией на тему европейской безопасности, однако он исключил возможность компромиссов в важных для Москвы темах отказа альянса от дальнейшего расширения и вывода войск с территории бывших социалистических стран и постсоветских республик, присоединившихся к блоку после 1997 года.
 
БезопасностьУкраинаСШААлексей ПушковНАТОСовет Федерации РФРоссия
 
 
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