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"Все понимают и играют в свою игру". Пушков раскрыл замыслы НАТО

Пушков раскрыл попытки НАТО играть в "свою игру" - РИА Новости, 19.01.2022

"Все понимают и играют в свою игру". Пушков раскрыл замыслы НАТО

НАТО продолжает играть в свою игру, говоря о готовности обсуждать с Россией темы, далекие от предложенных Москвой гарантий безопасности. Таким мнением в своем... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T11:50

2022-01-19T11:50

2022-01-19T11:50

безопасность

украина

сша

алексей пушков

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совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. НАТО продолжает играть в свою игру, говоря о готовности обсуждать с Россией темы, далекие от предложенных Москвой гарантий безопасности. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.Политик ссылается на недавнее заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, по словам которого организация готова обсуждать с Россией вопросы контроля над вооружениями, а также меры по обеспечению транспарентности военной деятельности.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к альянсу Украины и от создания военных баз на территории бывших советских республик.На прошлой неделе в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО, которое в очередной раз продемонстрировало расхождения в позициях сторон и завершившись без договоренностей о продолжении диалога.Позднее Йенс Столтенберг заявил о готовности НАТО провести серию встреч с Россией на тему европейской безопасности, однако он исключил возможность компромиссов в важных для Москвы темах отказа альянса от дальнейшего расширения и вывода войск с территории бывших социалистических стран и постсоветских республик, присоединившихся к блоку после 1997 года.

https://ria.ru/20220117/bezopasnost-1768279194.html

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безопасность, украина, сша, алексей пушков, нато, совет федерации рф, россия