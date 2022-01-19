https://ria.ru/20220119/delimitatsiya-1768642708.html

Баку поддержал начало делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий

Баку поддержал начало делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий - РИА Новости, 19.01.2022

Баку поддержал начало делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий

Баку поддерживает запуск процесса делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T22:04

2022-01-19T22:04

2022-01-19T22:04

в мире

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

обсе

джейхун байрамов

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БАКУ, 19 янв – РИА Новости. Баку поддерживает запуск процесса делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов."Делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами. К сожалению, подход и позиция Армении в этом вопросе и выдвижение ряда предусловий для начала процесса делимитации являются неприемлемыми. Азербайджан поддерживает запуск процесса делимитации границ с Арменией без каких-либо условий", - отметил Байрамов в Вене на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20220119/armeniya-1768577807.html

армения

азербайджан

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, обсе, джейхун байрамов