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Баку поддержал начало делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий
Баку поддержал начало делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий - РИА Новости, 19.01.2022
Баку поддержал начало делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий
Баку поддерживает запуск процесса делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T22:04
2022-01-19T22:04
в мире
армения
азербайджан
нагорно-карабахская республика
обсе
джейхун байрамов
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БАКУ, 19 янв – РИА Новости. Баку поддерживает запуск процесса делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов."Делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами. К сожалению, подход и позиция Армении в этом вопросе и выдвижение ряда предусловий для начала процесса делимитации являются неприемлемыми. Азербайджан поддерживает запуск процесса делимитации границ с Арменией без каких-либо условий", - отметил Байрамов в Вене на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220119/armeniya-1768577807.html
армения
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в мире, армения, азербайджан, нагорно-карабахская республика, обсе, джейхун байрамов
22:04 19.01.2022
 
Баку поддержал начало делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий

В МИД Азербайджана поддержали начало делимитации границ с Арменией без каких-либо условий

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Азербайджанские пограничники
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БАКУ, 19 янв – РИА Новости. Баку поддерживает запуск процесса делимитации границ с Ереваном без каких-либо условий, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
"Делимитация границ между Азербайджаном и Арменией рассматривается как важный элемент нормализации отношений между двумя государствами. К сожалению, подход и позиция Армении в этом вопросе и выдвижение ряда предусловий для начала процесса делимитации являются неприемлемыми. Азербайджан поддерживает запуск процесса делимитации границ с Арменией без каких-либо условий", - отметил Байрамов в Вене на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмидт.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
16:10
Ереван разработал пакет мер по деэскалации на границе с Азербайджаном
 
В миреАрменияАзербайджанНагорно-Карабахская РеспубликаОБСЕДжейхун Байрамов
 
 
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