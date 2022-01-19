https://ria.ru/20220119/armeniya-1768577807.html

Ереван разработал пакет мер по деэскалации на границе с Азербайджаном

Ереван разработал пакет мер по деэскалации на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 19.01.2022

Ереван разработал пакет мер по деэскалации на границе с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что Ереван передал Баку и Москве пакет мер по деэскалации на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:10

2022-01-19T16:10

2022-01-19T16:10

в мире

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

армения

москва

нагорно-карабахская республика

мид армении

сергей лавров

арарат мирзоян

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ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян подтвердил, что Ереван передал Баку и Москве пакет мер по деэскалации на границе с Азербайджаном.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что общался с армянским коллегой, у которого есть предложения относительно комиссии по делимитации границы Армении и Азербайджана. Он пообещал, что передаст армянские предложения Баку."Да, армянская сторона разработала пакет мер по деэскалации ситуации в приграничной зоне, снижению напряженности и повышению уровня безопасности и стабильности. Мы передали подготовленный пакет как российской стороне, так через российскую сторону и Азербайджану. Ожидаем ответа", - сказал Мирзоян в ходе правительственного часа в парламента.По его словам, предложения отражают позицию армянской стороны о зеркальном отводе войск и повышении уровня безопасности на армяно-азербайджанской границе.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220119/avia-1768520473.html

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