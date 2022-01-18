03:15 18.01.2022 (обновлено: 03:39 18.01.2022)
Биолог спрогнозировал резкий рост заболеваемости "омикроном" в России
Биолог Тоневицкий спрогнозировал до 90 тысяч заболеваний "омикроном" в России ежедневно
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80-90 тысяч в сутки в начале февраля с текущих 30 тысяч человек, если волна штамма "омикрон" в РФ будет распространяться такими же темпами, как в других странах, таким образом, к весне число переболевших новым штаммов составит 1,5-2 миллиона россиян, заявил РИА Новости, советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.
По данным на 17 января, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 30 726 до 10 834 260. Поступательный рост числа выявленных случаев заболевания начался с первых рабочих дней января.
"Если волна в России будет распространяться такими же темпами, как и в других странах, мы увидим в первых числах февраля от 80 до 90 тысяч новых случаев заболевания ежедневно", - сказал эксперт. При этом течение волны будет, в первую очередь, зависеть от ответственности самих людей, подчеркнул он. "Так, по оценкам ВОЗ, только использование масок при контактах в повседневной жизни может снизить цифры заболевших в этот период на 30% - до 60–65 тысяч случаев в день", - заметил он.
"При таком развитии волны можно ожидать что к весне "омикроном" в России переболеет от 1,5 до 2 миллионов человек", - добавил он.
Он напомнил, что количество заболевших омикрон-штаммом увеличивается сейчас во всем мире ежедневно, наблюдается экспоненциальный рост. По всей видимости, мутации, которые накопил в ходе своей эволюции этот штамм, позволяют ему легче "прятаться" от иммунной системы и быстрее воспроизводить свои копии, оказавшись в наших клетках.
"Важно понимать, что обеспечить снижение рисков заражения и последующей госпитализации возможно только при вакцинации. Например, в США подавляющее большинство коек с ИВЛ занято именно не вакцинированными людьми, которые заразились омикрон-штаммом", - указал Тоневицкий. По подсчетам телеканала NBC News, на 11 января в США было выявлено более 1,3 миллиона случаев COVID-19 в сутки – суточный рекорд. На 17 января в США было выявлено 65 698 495 случаев коронавируса.
Глобальное оружие против вируса – достижение коллективного иммунитета, который в России на данный момент превышает 60%. "На данном этапе, это недостаточная цифра для того, чтобы новая волна COVID-19 прошла без боя с нашей системой здравоохранения", - заключил биолог.
Штамм "омикрон", выявленный в конце осени прошлого года в ЮАР, отличается высокой заразностью и, по словам специалистов, способен "пробивать" вакцинную защиту. В то же время, пока его отличает не такое тяжелое течение болезни у взрослых, как при предыдущих штаммах.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее допускал, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма омикрон может быть более критической, чем в предыдущие волны. По его словам, надо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.
Власти РФ в настоящее время анализируют меры по защите от коронавируса и принятые за рубежом практики, чтобы взять на вооружение лучшие. Ожидается, что во вторник меры по защите от коронавируса будут рассмотрены на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьера Михаила Мишустина.