https://ria.ru/20220118/zabolevaemost-1768296160.html

Биолог спрогнозировал резкий рост заболеваемости "омикроном" в России

Биолог спрогнозировал резкий рост заболеваемости "омикроном" в России - РИА Новости, 18.01.2022

Биолог спрогнозировал резкий рост заболеваемости "омикроном" в России

Количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80-90 тысяч в сутки в начале февраля с текущих 30 тысяч человек, если волна штамма "омикрон" в РФ... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T03:15

2022-01-18T03:15

2022-01-18T03:39

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в России может вырасти до 80-90 тысяч в сутки в начале февраля с текущих 30 тысяч человек, если волна штамма "омикрон" в РФ будет распространяться такими же темпами, как в других странах, таким образом, к весне число переболевших новым штаммов составит 1,5-2 миллиона россиян, заявил РИА Новости, советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.По данным на 17 января, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 30 726 до 10 834 260. Поступательный рост числа выявленных случаев заболевания начался с первых рабочих дней января."Если волна в России будет распространяться такими же темпами, как и в других странах, мы увидим в первых числах февраля от 80 до 90 тысяч новых случаев заболевания ежедневно", - сказал эксперт. При этом течение волны будет, в первую очередь, зависеть от ответственности самих людей, подчеркнул он. "Так, по оценкам ВОЗ, только использование масок при контактах в повседневной жизни может снизить цифры заболевших в этот период на 30% - до 60–65 тысяч случаев в день", - заметил он."При таком развитии волны можно ожидать что к весне "омикроном" в России переболеет от 1,5 до 2 миллионов человек", - добавил он.Он напомнил, что количество заболевших омикрон-штаммом увеличивается сейчас во всем мире ежедневно, наблюдается экспоненциальный рост. По всей видимости, мутации, которые накопил в ходе своей эволюции этот штамм, позволяют ему легче "прятаться" от иммунной системы и быстрее воспроизводить свои копии, оказавшись в наших клетках."Важно понимать, что обеспечить снижение рисков заражения и последующей госпитализации возможно только при вакцинации. Например, в США подавляющее большинство коек с ИВЛ занято именно не вакцинированными людьми, которые заразились омикрон-штаммом", - указал Тоневицкий. По подсчетам телеканала NBC News, на 11 января в США было выявлено более 1,3 миллиона случаев COVID-19 в сутки – суточный рекорд. На 17 января в США было выявлено 65 698 495 случаев коронавируса.Глобальное оружие против вируса – достижение коллективного иммунитета, который в России на данный момент превышает 60%. "На данном этапе, это недостаточная цифра для того, чтобы новая волна COVID-19 прошла без боя с нашей системой здравоохранения", - заключил биолог.Штамм "омикрон", выявленный в конце осени прошлого года в ЮАР, отличается высокой заразностью и, по словам специалистов, способен "пробивать" вакцинную защиту. В то же время, пока его отличает не такое тяжелое течение болезни у взрослых, как при предыдущих штаммах.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее допускал, что ситуация с коронавирусом из-за нового штамма омикрон может быть более критической, чем в предыдущие волны. По его словам, надо мобилизовать систему здравоохранения и усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.Власти РФ в настоящее время анализируют меры по защите от коронавируса и принятые за рубежом практики, чтобы взять на вооружение лучшие. Ожидается, что во вторник меры по защите от коронавируса будут рассмотрены на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьера Михаила Мишустина.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768138727.html

https://ria.ru/20220118/omikron-1768293973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса