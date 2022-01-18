https://ria.ru/20220118/ukraina-1768457174.html

Украина задумала разделиться на части ради НАТО

Украину предупредили о раздроблении страны в случае вступления в НАТО - РИА Новости, 19.01.2022

Украина задумала разделиться на части ради НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс сейчас выглядит как "нереальный путь", заявил в эфире телеканала "Наш" директор украинского Института анализа и... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-18T21:04

2022-01-18T21:04

2022-01-19T00:11

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вступление Украины в Североатлантический альянс сейчас выглядит как "нереальный путь", заявил в эфире телеканала "Наш" директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник."Нас туда никто не берет и не возьмет. Более того, в НАТО мы можем вступить только по частям. <…> А мы хотим жить единой страной, на всей территории, одним народом", — сказал он.Ранее Бортник уже высказывался о перспективах присоединения Киева к альянсу. Так, на днях эксперт отмечал, что не видит реальных перспектив для Украины на этом направлении. По мнению политолога, "техническое" вступление страны в НАТО может произойти только в случае "экстремального обострения отношений между Россией и Западом".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.В Конституции Украины закреплен курс страны в ЕС и НАТО. Тем не менее бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен подчеркивал, что для вступления Киеву потребуется соответствовать ряду критериев, на что уйдет много времени.

https://ria.ru/20220118/politika-1768258057.html

https://ria.ru/20220118/garantiya-1768403411.html

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в мире, украина, киев, сша, евросоюз, нато, руслан бортник, ситуация на украине, россия