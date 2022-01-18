Украина задумала разделиться на части ради НАТО

21:04 18.01.2022 (обновлено: 00:11 19.01.2022)
Украину предупредили о раздроблении страны в случае вступления в НАТО
Украинский политолог Бортник: страна может присоединиться к НАТО только по частям
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие нацгвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Львовской области
Военнослужащие нацгвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Львовской области
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Вступление Украины в Североатлантический альянс сейчас выглядит как "нереальный путь", заявил в эфире телеканала "Наш" директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
"Нас туда никто не берет и не возьмет. Более того, в НАТО мы можем вступить только по частям. <…> А мы хотим жить единой страной, на всей территории, одним народом", — сказал он.
Ранее Бортник уже высказывался о перспективах присоединения Киева к альянсу. Так, на днях эксперт отмечал, что не видит реальных перспектив для Украины на этом направлении. По мнению политолога, "техническое" вступление страны в НАТО может произойти только в случае "экстремального обострения отношений между Россией и Западом".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
В Конституции Украины закреплен курс страны в ЕС и НАТО. Тем не менее бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен подчеркивал, что для вступления Киеву потребуется соответствовать ряду критериев, на что уйдет много времени.