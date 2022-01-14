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Эксперт назвал условие вступления Украины в НАТО
Эксперт назвал условие вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 14.01.2022
Эксперт назвал условие вступления Украины в НАТО
Украина сможет вступить в НАТО только в случае экстремального обострения отношений между РФ и Западом, считает директор украинского Института анализа и... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T16:59
2022-01-14T16:59
в мире
украина
нато
руслан бортник
россия
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КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Украина сможет вступить в НАТО только в случае экстремального обострения отношений между РФ и Западом, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.При этом, по его словам, Киев остается лакмусовой бумажкой в отношениях между РФ и Западом. "У Украины есть шанс вклиниться в эту игру, в переговорный процесс, но для этого ей необходимо думать о внеблоковом статусе и каких-то компромиссных предложениях по мирному урегулированию в Донбассе. Пока что Украину обсуждают без Украины, хотя не сдавая пока ее позиции", - сказал Бортник.Политолог обратил внимание на то, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил тезис, который звучит еще с 2008 года - о том, что двери альянса для Украины открыты, "но когда и как, непонятно". По мнению Бортника, генсек НАТО пытался таким образом показать, что альянс не прислушивается к заявлениям России, не собирается отказываться от своего принципа открытых дверей и не собирается договариваться с РФ об изменении статуса Грузии, Украины и Молдавии для НАТО."Сегодня стороны (РФ и НАТО – ред.), мне кажется, в очередной раз сражались на "красных линиях", как на мечах, и обменивались жесткими позициями, и пока что витка эскалации или сближения между сторонами не происходит. Более того, этот раунд переговоров носил номинально-формальный характер и после него мы (Украина – ред.) снова стали ближе к эскалации, чем к урегулированию ситуации (в Донбассе – ред.)", - отметил Бортник.По его словам, после этих переговоров РФ и НАТО будут ожидать друг от друга письменного закрепления отсутствия прогресса в сближении, а также действий, "кто какие карты военные, военно-технические или дипломатические выложит на стол".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
https://radiosputnik.ria.ru/20220114/lavrov-1767851580.html
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в мире, украина, нато, руслан бортник, россия
16:59 14.01.2022
 
Эксперт назвал условие вступления Украины в НАТО

Эксперт Бортник: Украина вступит в НАТО только в случае эскалации между Россией и Западом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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КИЕВ, 14 янв - РИА Новости. Украина сможет вступить в НАТО только в случае экстремального обострения отношений между РФ и Западом, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января в ходе заседания Совета Россия-НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что США дали обещание на следующей неделе "положить на бумагу" ответ по предложениям РФ, письменный ответ от НАТО также ожидается в течение недели. России, по словам Лаврова, нужен конкретный ответ на каждую статью выдвинутых документов, от ответа США и НАТО будут зависеть дальнейшие действия Москвы и перспективы возобновления переговоров.
"Я думаю, что у Украины нет перспектив вступления в НАТО - только в случае какого-то экстремального обострения отношений между РФ и Западом техническое решение (о вступлении – ред.) может быть принято, но это уже в случае полноценной войны между Россией и Западом или в случае распада России, разрушения российского государства. Реальных перспектив вступления в НАТО сегодня нет", - сказал Бортник в комментарии РИА Новости.
При этом, по его словам, Киев остается лакмусовой бумажкой в отношениях между РФ и Западом. "У Украины есть шанс вклиниться в эту игру, в переговорный процесс, но для этого ей необходимо думать о внеблоковом статусе и каких-то компромиссных предложениях по мирному урегулированию в Донбассе. Пока что Украину обсуждают без Украины, хотя не сдавая пока ее позиции", - сказал Бортник.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
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Лавров: предложения по безопасности – пакет, а не меню на выбор
Политолог обратил внимание на то, что генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз повторил тезис, который звучит еще с 2008 года - о том, что двери альянса для Украины открыты, "но когда и как, непонятно". По мнению Бортника, генсек НАТО пытался таким образом показать, что альянс не прислушивается к заявлениям России, не собирается отказываться от своего принципа открытых дверей и не собирается договариваться с РФ об изменении статуса Грузии, Украины и Молдавии для НАТО.
"Сегодня стороны (РФ и НАТО – ред.), мне кажется, в очередной раз сражались на "красных линиях", как на мечах, и обменивались жесткими позициями, и пока что витка эскалации или сближения между сторонами не происходит. Более того, этот раунд переговоров носил номинально-формальный характер и после него мы (Украина – ред.) снова стали ближе к эскалации, чем к урегулированию ситуации (в Донбассе – ред.)", - отметил Бортник.
По его словам, после этих переговоров РФ и НАТО будут ожидать друг от друга письменного закрепления отсутствия прогресса в сближении, а также действий, "кто какие карты военные, военно-технические или дипломатические выложит на стол".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
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