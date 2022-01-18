https://ria.ru/20220118/ukraina-1768323487.html

Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с гитлеровским террором

Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с гитлеровским террором - РИА Новости, 18.01.2022

Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с гитлеровским террором

На Украине сейчас происходит государственный террор, сравнимый со временами гитлеровской оккупации, считает директор Службы внешней разведки России,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:06

2022-01-18T11:06

2022-01-18T17:16

в мире

украина

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

великая отечественная война (1941-1945)

российское историческое общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758705577_0:53:3065:1777_1920x0_80_0_0_52eba1154c602977abfcdd54796832d0.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На Украине сейчас происходит государственный террор, сравнимый со временами гитлеровской оккупации, считает директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин."После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война, и вот уже в течение семи лет в Донбассе гибнут мирные люди. А те, кто убивает, и те, кто отдает приказы убивать, вдохновляется образом Украины как анти-России", — сказал Нарышкин во вторник в Москве на открытии выставки "Нарушения прав человека на Украине (2017-2020)".Лицо этой анти-России, считает он, "поистине ужасно" — "антигуманное, коррупционно-олигархическое и по сути своей глубоко антиукраинское", отметил Нарышкин. "Настоящая диктатура", — полагает он.По признанию Нарышкина, его порой не покидает ощущение, что "какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации, когда на оккупированных советских территориях, в том числе на территории Советской Украины, многими тысячами уничтожались мирные граждане, жители этих территорий страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников".Открывшаяся в Москве выставка "рассказывает о государственном терроре, который происходит на территории современной Украины": "Убийства женщин, детей, стариков, пытки и истязания несогласных — все это, к сожалению, современная Украина".Выставка подготовлена неправительственной организацией "Фонд исследования проблем демократии". В основу проекта легли материалы, полученные в ходе интервью с экспертами и правозащитниками, а также личные истории людей, пострадавших от действий украинской власти.

https://ria.ru/20211206/simvolika-1762311478.html

https://ria.ru/20211020/voyna-1755413072.html

https://ria.ru/20220102/ukraina-1766419293.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), великая отечественная война (1941-1945), российское историческое общество, россия