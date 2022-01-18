11:06 18.01.2022 (обновлено: 17:16 18.01.2022)
Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с гитлеровским террором
Глава СВР Нарышкин: государственный террор на Украине можно сравнить со временами Гитлера
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На Украине сейчас происходит государственный террор, сравнимый со временами гитлеровской оккупации, считает директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
"После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война, и вот уже в течение семи лет в Донбассе гибнут мирные люди. А те, кто убивает, и те, кто отдает приказы убивать, вдохновляется образом Украины как анти-России", — сказал Нарышкин во вторник в Москве на открытии выставки "Нарушения прав человека на Украине (2017-2020)".
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Лицо этой анти-России, считает он, "поистине ужасно" — "антигуманное, коррупционно-олигархическое и по сути своей глубоко антиукраинское", отметил Нарышкин. "Настоящая диктатура", — полагает он.
По признанию Нарышкина, его порой не покидает ощущение, что "какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации, когда на оккупированных советских территориях, в том числе на территории Советской Украины, многими тысячами уничтожались мирные граждане, жители этих территорий страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников".
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Открывшаяся в Москве выставка "рассказывает о государственном терроре, который происходит на территории современной Украины": "Убийства женщин, детей, стариков, пытки и истязания несогласных — все это, к сожалению, современная Украина".
Выставка подготовлена неправительственной организацией "Фонд исследования проблем демократии". В основу проекта легли материалы, полученные в ходе интервью с экспертами и правозащитниками, а также личные истории людей, пострадавших от действий украинской власти.