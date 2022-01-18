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В Петербурге задержали родителей, которые оставили детей без присмотра
В Петербурге задержали родителей, которые оставили детей без присмотра - РИА Новости, 18.01.2022
В Петербурге задержали родителей, которые оставили детей без присмотра
Оставившие троих маленьких детей без присмотра родители задержаны в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:14
2022-01-18T17:14
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Оставившие троих маленьких детей без присмотра родители задержаны в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Сотрудники полиции задержали родителей, оставивших малолетних детей без присмотра. В отношении супружеской пары возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.Ранее в полицию Василеостровского района обратилась жительница коммунальной квартиры дома 27 по 16-линии, которая сообщила о скандале между супругами в соседней комнате.Выехавшие на место полицейские не застали участников конфликта."В комнате находились лишь их трое малолетних детей: 6 лет, полуторагодовалый ребенок и трехмесячный младенец. Как выяснили полицейские дети в течение двух часов были предоставлены сами себе, при том, что в комнате находились электроприборы, а окно не было оборудовано фиксаторами", - сказано в сообщении.Детей передали в специализированное учреждение. Их родителей, 34-летнюю мать и 31-летнего отца, обнаружили и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело в отношении родителей по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности).
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия
17:14 18.01.2022
 
В Петербурге задержали родителей, которые оставили детей без присмотра

В Петербурге задержали родителей, которые оставили троих маленьких детей без присмотра

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Оставившие троих маленьких детей без присмотра родители задержаны в Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции задержали родителей, оставивших малолетних детей без присмотра. В отношении супружеской пары возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября 2021, 08:28
Жительница Камчатки на три часа оставила ребенка в машине
Ранее в полицию Василеостровского района обратилась жительница коммунальной квартиры дома 27 по 16-линии, которая сообщила о скандале между супругами в соседней комнате.
Выехавшие на место полицейские не застали участников конфликта.
"В комнате находились лишь их трое малолетних детей: 6 лет, полуторагодовалый ребенок и трехмесячный младенец. Как выяснили полицейские дети в течение двух часов были предоставлены сами себе, при том, что в комнате находились электроприборы, а окно не было оборудовано фиксаторами", - сказано в сообщении.
Детей передали в специализированное учреждение. Их родителей, 34-летнюю мать и 31-летнего отца, обнаружили и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело в отношении родителей по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности).
Сотрудник полиции возле ЖД переезда - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября 2021, 18:11
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