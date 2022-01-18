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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220118/pugacheva-1768364373.html
Золотой макияж и растрепанные волосы: Пугачева показала новое селфи
Золотой макияж и растрепанные волосы: Пугачева показала новое селфи - РИА Новости, 18.01.2022
Золотой макияж и растрепанные волосы: Пугачева показала новое селфи
Алла Пугачева показала в сторис Instagram новый автопортрет. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:05
2022-01-18T15:05
шоубиз
шоу-бизнес
алла пугачева
максим галкин
знаменитости
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Алла Пугачева показала в сторис Instagram новый автопортрет. Примадонна в белой одежде и с макияжем в золотистых тонах примерила на себя один из фильтров – эффектов Instagram, которые позволяют тем или иным образом обрабатывать фотографии. Фильтр певицы показал время съемки – 13:37.Пугачева не боится близких ракурсов и крупных планов: она уже делилась с поклонниками автопортретом без макияжа, поиронизировав над морщинами.Примадонна нечасто радует поклонников свежими кадрами, в отличие от супруга Максима Галкина. Юморист делится с подписчиками не только собственными изображениями, но и домашними кадрами с детьми.
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шоу-бизнес, алла пугачева, максим галкин, знаменитости
15:05 18.01.2022
 
Золотой макияж и растрепанные волосы: Пугачева показала новое селфи

Пугачева показала себя крупным планом на новом селфи в соцсетях

© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"Алла Пугачева в новом выпуске программы #Музыкалити
Алла Пугачева в новом выпуске программы #Музыкалити - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : Youtube-канал ТО "Gazgolder"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Алла Пугачева показала в сторис Instagram новый автопортрет.
Примадонна в белой одежде и с макияжем в золотистых тонах примерила на себя один из фильтров – эффектов Instagram, которые позволяют тем или иным образом обрабатывать фотографии. Фильтр певицы показал время съемки – 13:37.
© @alla_orfey/InstagramСкрин сторис со страницы Аллы Пугачевой в Instagram
Скрин сторис со страницы Аллы Пугачевой в Instagram
© @alla_orfey/Instagram
Пугачева не боится близких ракурсов и крупных планов: она уже делилась с поклонниками автопортретом без макияжа, поиронизировав над морщинами.

"Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш замок", – писала певица.

Примадонна нечасто радует поклонников свежими кадрами, в отличие от супруга Максима Галкина. Юморист делится с подписчиками не только собственными изображениями, но и домашними кадрами с детьми.
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