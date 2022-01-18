https://ria.ru/20220118/pugacheva-1768364373.html

Золотой макияж и растрепанные волосы: Пугачева показала новое селфи

Золотой макияж и растрепанные волосы: Пугачева показала новое селфи - РИА Новости, 18.01.2022

Золотой макияж и растрепанные волосы: Пугачева показала новое селфи

Алла Пугачева показала в сторис Instagram новый автопортрет. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:05

2022-01-18T15:05

2022-01-18T15:05

шоубиз

шоу-бизнес

алла пугачева

максим галкин

знаменитости

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Алла Пугачева показала в сторис Instagram новый автопортрет. Примадонна в белой одежде и с макияжем в золотистых тонах примерила на себя один из фильтров – эффектов Instagram, которые позволяют тем или иным образом обрабатывать фотографии. Фильтр певицы показал время съемки – 13:37.Пугачева не боится близких ракурсов и крупных планов: она уже делилась с поклонниками автопортретом без макияжа, поиронизировав над морщинами.Примадонна нечасто радует поклонников свежими кадрами, в отличие от супруга Максима Галкина. Юморист делится с подписчиками не только собственными изображениями, но и домашними кадрами с детьми.

https://ria.ru/20211222/galkin-1764951365.html

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шоу-бизнес, алла пугачева, максим галкин, знаменитости