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Золотой макияж и растрепанные волосы: Пугачева показала новое селфи
Золотой макияж и растрепанные волосы: Пугачева показала новое селфи - РИА Новости, 18.01.2022
Золотой макияж и растрепанные волосы: Пугачева показала новое селфи
Алла Пугачева показала в сторис Instagram новый автопортрет. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:05
2022-01-18T15:05
2022-01-18T15:05
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Алла Пугачева показала в сторис Instagram новый автопортрет. Примадонна в белой одежде и с макияжем в золотистых тонах примерила на себя один из фильтров – эффектов Instagram, которые позволяют тем или иным образом обрабатывать фотографии. Фильтр певицы показал время съемки – 13:37.Пугачева не боится близких ракурсов и крупных планов: она уже делилась с поклонниками автопортретом без макияжа, поиронизировав над морщинами.Примадонна нечасто радует поклонников свежими кадрами, в отличие от супруга Максима Галкина. Юморист делится с подписчиками не только собственными изображениями, но и домашними кадрами с детьми.
https://ria.ru/20211222/galkin-1764951365.html
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шоу-бизнес, алла пугачева, максим галкин, знаменитости
Золотой макияж и растрепанные волосы: Пугачева показала новое селфи
Пугачева показала себя крупным планом на новом селфи в соцсетях