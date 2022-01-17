https://ria.ru/20220117/galkin-1768163054.html

Галкин сравнил рисунок дочери с работами Леонардо да Винчи

Галкин сравнил рисунок дочери с работами Леонардо да Винчи - РИА Новости, 17.01.2022

Галкин сравнил рисунок дочери с работами Леонардо да Винчи

Максим Галкин в Instagram показал рисунок дочери Елизаветы. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T10:45

2022-01-17T10:45

2022-01-17T10:45

шоубиз

знаменитости

алла пугачева

максим галкин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Максим Галкин в Instagram показал рисунок дочери Елизаветы.Телеведущий усомнился в существовании такого метода.Девочка в ответ сравнила себя с известным художником.В комментариях похвалили не только таланты дочери Примадонны, но и подход к ее воспитанию.Юморист женился на Алле Пугачевой в 2011 году. В сентябре 2013 года у них родились дочь Елизавета и сын Гарри.Галкин регулярно делится с поклонниками домашними кадрами, в том числе с участием самой Примадонны. Недавно он показал, как сын жалуется матери на ограничения в еде.

https://ria.ru/20210618/galkin-1737613420.html

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знаменитости, алла пугачева, максим галкин, шоу-бизнес