Галкин сравнил рисунок дочери с работами Леонардо да Винчи
Галкин сравнил рисунок дочери Елизаветы с работами Леонардо да Винчи
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Максим Галкин в Instagram показал рисунок дочери Елизаветы.
"Это береза. Кстати, я ее нарисовала по закономерности Леонардо да Винчи. Надо нарисовать линии, а потом сделать их потолще", – рассказала девочка.
Телеведущий усомнился в существовании такого метода.
"Ты уверена, что это закономерность?" – уточнил Галкин.
Девочка в ответ сравнила себя с известным художником.
"Нет, это моя закономерность. Но рисовал такие картины и Леонардо да Винчи", – произнесла Елизавета.
В комментариях похвалили не только таланты дочери Примадонны, но и подход к ее воспитанию.
"Не устаю их слушать. Обычно не люблю наблюдать за звездными детьми, но вы молодцы. Воспитываете их так по-человечески и просто", – написала подписчица в комментариях.
Юморист женился на Алле Пугачевой в 2011 году. В сентябре 2013 года у них родились дочь Елизавета и сын Гарри.
Галкин регулярно делится с поклонниками домашними кадрами, в том числе с участием самой Примадонны. Недавно он показал, как сын жалуется матери на ограничения в еде.
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