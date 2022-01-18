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Религия
https://ria.ru/20220118/pravednik-1768325282.html
Скончалась одна из последних Праведников народов мира в России
Скончалась одна из последних Праведников народов мира в России - РИА Новости, 18.01.2022
Скончалась одна из последних Праведников народов мира в России
Обладательница звания "Праведник народов мира" Тамара Романова скончалась в Санкт-Петербурге на 100-м году жизни, сообщила пресс-служба Российского еврейского... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:13
2022-01-18T11:19
религия
иерусалим
житомир
российский еврейский конгресс
юрий каннер
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обладательница звания "Праведник народов мира" Тамара Романова скончалась в Санкт-Петербурге на 100-м году жизни, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК)."По печальному совпадению, Тамары Григорьевны не стало в первый день Недели памяти жертв Холокоста. Праведники народов мира – доказательство существования Бога на земле. Рискуя собой и своей семьей, они спасли народы от унижения быть поголовно причастными к Холокосту. Мы выражаем соболезнования семье дочери Тамары Григорьевны, ее внукам, всем ее близким. Мы благодарны им за заботу, благодаря которой она прожила долгую жизнь. Светлая память", - цитирует пресс-служба слова президента РЕК Юрия Каннера.Тамара Романова стала одной из главных героинь мультимедийной выставки "Спасители", посвященной российским Праведникам народов мира. Во время оккупации нацистами Житомира вместе с матерью и сестрой она укрывала у себя в доме одноклассницу Клару Штейнберг и ее мать Евгению, а затем помогла покинуть город. За это в 1998 году она получила почетное звание Праведника народов мира.Праведник народов мира - почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста. Этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны. Признанные получают именную медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд ва-Шем на Горе Памяти в Иерусалиме. Как сообщила пресс-служба РЕК, сегодня в России в живых остается лишь двое Праведников народов мира. Всего же по всему миру насчитывалось более 250 праведников, чьи имена были связаны с Россией."Неделя памяти" - это ежегодный цикл мемориальных и образовательных мероприятий на федеральном уровне, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. В 2022 году он проходит с 17 января по 4 февраля.
https://ria.ru/20220117/kholokost-1767897023.html
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иерусалим, житомир, российский еврейский конгресс, юрий каннер, россия
11:13 18.01.2022 (обновлено: 11:19 18.01.2022)
 

Скончалась одна из последних Праведников народов мира в России

© предоставлено пресс-службой РЕКПраведник народов мира Тамара Григорьевна Романова
Праведник народов мира Тамара Григорьевна Романова
© предоставлено пресс-службой РЕК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Обладательница звания "Праведник народов мира" Тамара Романова скончалась в Санкт-Петербурге на 100-м году жизни, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
"По печальному совпадению, Тамары Григорьевны не стало в первый день Недели памяти жертв Холокоста. Праведники народов мира – доказательство существования Бога на земле. Рискуя собой и своей семьей, они спасли народы от унижения быть поголовно причастными к Холокосту. Мы выражаем соболезнования семье дочери Тамары Григорьевны, ее внукам, всем ее близким. Мы благодарны им за заботу, благодаря которой она прожила долгую жизнь. Светлая память", - цитирует пресс-служба слова президента РЕК Юрия Каннера.
Свечи у мемориала на территории бывшего лагеря смерти Освенцим - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 00:01Религия
В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста
Тамара Романова стала одной из главных героинь мультимедийной выставки "Спасители", посвященной российским Праведникам народов мира. Во время оккупации нацистами Житомира вместе с матерью и сестрой она укрывала у себя в доме одноклассницу Клару Штейнберг и ее мать Евгению, а затем помогла покинуть город. За это в 1998 году она получила почетное звание Праведника народов мира.
Праведник народов мира - почетное звание, которое присуждает расположенный в Иерусалиме израильский мемориальный музей "Яд Вашем" за спасение евреев во времена Холокоста. Этого звания удостоились более 26 тысяч человек из 51 страны. Признанные получают именную медаль и почетную грамоту, а их имена увековечивают в Яд ва-Шем на Горе Памяти в Иерусалиме. Как сообщила пресс-служба РЕК, сегодня в России в живых остается лишь двое Праведников народов мира. Всего же по всему миру насчитывалось более 250 праведников, чьи имена были связаны с Россией.
"Неделя памяти" - это ежегодный цикл мемориальных и образовательных мероприятий на федеральном уровне, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. В 2022 году он проходит с 17 января по 4 февраля.
Здание Ельцин-Центра в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2020
30 января 2020, 16:57Религия
На Урале открылась выставка "Спасители" о праведниках народов мира
 
РелигияИерусалимЖитомирРоссийский еврейский конгрессЮрий КаннерРоссия
 
 
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