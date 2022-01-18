https://ria.ru/20220118/peterburg-1768409111.html

Москвича, осквернившего захоронения на Марсовом поле, отпустили из полиции

Москвича, осквернившего захоронения на Марсовом поле, отпустили из полиции - РИА Новости, 18.01.2022

Москвича, осквернившего захоронения на Марсовом поле, отпустили из полиции

Молодой человек из Москвы, который вылепил из снега фекалии на территории Марсового поля в Петербурге, отпущен из полиции под обязательство о явке, сообщили РИА РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:50

2022-01-18T16:50

2022-01-18T16:50

происшествия

ленинградская область

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Молодой человек из Москвы, который вылепил из снега фекалии на территории Марсового поля в Петербурге, отпущен из полиции под обязательство о явке, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Житель Москвы, подозреваемый в надругательстве над местами захоронения в Петербурге, отпущен под обязательство о явке", - сообщили в ведомстве.Ранее московский художник Иван Волков собой вылепил из снега фекалии длиной в несколько метров на Марсовом поле. Их, как сообщил автор, он покрасил пищевыми красителями. После этого молодой человек был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).На Марсовом поле погребены погибшие в феврале 1917 года в уличных боях в Петрограде. В 1957 году на братской могиле зажгли Вечный огонь, который стал первым в стране.

https://ria.ru/20220117/installyatsiya-1768257360.html

ленинградская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинградская область, москва, россия