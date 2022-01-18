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Москвича, осквернившего захоронения на Марсовом поле, отпустили из полиции
Москвича, осквернившего захоронения на Марсовом поле, отпустили из полиции - РИА Новости, 18.01.2022
Москвича, осквернившего захоронения на Марсовом поле, отпустили из полиции
Молодой человек из Москвы, который вылепил из снега фекалии на территории Марсового поля в Петербурге, отпущен из полиции под обязательство о явке, сообщили РИА РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:50
2022-01-18T16:50
происшествия
ленинградская область
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Молодой человек из Москвы, который вылепил из снега фекалии на территории Марсового поля в Петербурге, отпущен из полиции под обязательство о явке, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Житель Москвы, подозреваемый в надругательстве над местами захоронения в Петербурге, отпущен под обязательство о явке", - сообщили в ведомстве.Ранее московский художник Иван Волков собой вылепил из снега фекалии длиной в несколько метров на Марсовом поле. Их, как сообщил автор, он покрасил пищевыми красителями. После этого молодой человек был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).На Марсовом поле погребены погибшие в феврале 1917 года в уличных боях в Петрограде. В 1957 году на братской могиле зажгли Вечный огонь, который стал первым в стране.
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происшествия, ленинградская область, москва, россия
16:50 18.01.2022
 
Москвича, осквернившего захоронения на Марсовом поле, отпустили из полиции

Москвича, осквернившего место захоронений в Петербурге, отпустили под обязательство о явке

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Молодой человек из Москвы, который вылепил из снега фекалии на территории Марсового поля в Петербурге, отпущен из полиции под обязательство о явке, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Житель Москвы, подозреваемый в надругательстве над местами захоронения в Петербурге, отпущен под обязательство о явке", - сообщили в ведомстве.
Ранее московский художник Иван Волков собой вылепил из снега фекалии длиной в несколько метров на Марсовом поле. Их, как сообщил автор, он покрасил пищевыми красителями. После этого молодой человек был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
На Марсовом поле погребены погибшие в феврале 1917 года в уличных боях в Петрограде. В 1957 году на братской могиле зажгли Вечный огонь, который стал первым в стране.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 18:01
Автора инсталляции с "фекалиями" на Марсовом поле задержали в Петербурге
 
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