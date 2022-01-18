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Систему здравоохранения Петербурга перевели в повышенную готовность
Систему здравоохранения Петербурга перевели в повышенную готовность - РИА Новости, 18.01.2022
Систему здравоохранения Петербурга перевели в повышенную готовность
Система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:35
2022-01-18T16:53
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон", сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон", - говорится в сообщении.Отмечается, что об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.По словам Беглова, в городе планируется поддерживать резерв коечного фонда в объеме не менее 20%. Разработаны меры по привлечению дополнительного персонала. Основная нагрузка в связи со штаммом "омикрон" ложится на амбулаторное звено. В связи с этим планируется увеличить количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организовать доставку лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, а также за счет новой методики диагностики повысить производительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза, увеличить количество КТ-исследований до 1000-1300 в сутки."Также планируем создать дополнительные бригады скорой помощи, увеличить количество выездных бригад неотложной помощи, привлекать студентов старших курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего медперсонала и помощников врачей, будем усиливать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов за счет привлечения студентов-медиков", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается также, что в Петербурге увеличат неснижаемый запас медикаментов для амбулаторных пациентов, нарастят мощности службы 122, планируется расширить применение телемедицинских и дистанционных технологий. В аэропорту "Пулково" будет развернуто 20 дополнительных мест для тестирования прибывших из стран с высокой циркуляцией штамма "омикрон".
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:35 18.01.2022 (обновлено: 16:53 18.01.2022)
 
Систему здравоохранения Петербурга перевели в повышенную готовность

Систему здравоохранения Петербурга перевели в повышенную готовность из-за омикрон-штамма

© РИА Новости / Александр ГальперинАвтомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге
Автомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Автомобиль скорой помощи у приемного покоя Покровской больницы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон", сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
По словам Беглова, в городе планируется поддерживать резерв коечного фонда в объеме не менее 20%. Разработаны меры по привлечению дополнительного персонала. Основная нагрузка в связи со штаммом "омикрон" ложится на амбулаторное звено. В связи с этим планируется увеличить количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организовать доставку лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, а также за счет новой методики диагностики повысить производительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза, увеличить количество КТ-исследований до 1000-1300 в сутки.
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"Также планируем создать дополнительные бригады скорой помощи, увеличить количество выездных бригад неотложной помощи, привлекать студентов старших курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего медперсонала и помощников врачей, будем усиливать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов за счет привлечения студентов-медиков", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается также, что в Петербурге увеличат неснижаемый запас медикаментов для амбулаторных пациентов, нарастят мощности службы 122, планируется расширить применение телемедицинских и дистанционных технологий. В аэропорту "Пулково" будет развернуто 20 дополнительных мест для тестирования прибывших из стран с высокой циркуляцией штамма "омикрон".
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