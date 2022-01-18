https://ria.ru/20220118/omikron-1768406653.html

Систему здравоохранения Петербурга перевели в повышенную готовность

Систему здравоохранения Петербурга перевели в повышенную готовность - РИА Новости, 18.01.2022

Систему здравоохранения Петербурга перевели в повышенную готовность

Система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:35

2022-01-18T16:35

2022-01-18T16:53

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон", сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Система здравоохранения Петербурга приведена в состояние повышенной готовности в связи с распространением штамма "омикрон", - говорится в сообщении.Отмечается, что об этом губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 под председательством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.По словам Беглова, в городе планируется поддерживать резерв коечного фонда в объеме не менее 20%. Разработаны меры по привлечению дополнительного персонала. Основная нагрузка в связи со штаммом "омикрон" ложится на амбулаторное звено. В связи с этим планируется увеличить количество выездных инфекционных бригад в поликлиниках, организовать доставку лекарств и ПЦР-тестов силами немедицинских работников, а также за счет новой методики диагностики повысить производительность ПЦР-лабораторий более чем в три раза, увеличить количество КТ-исследований до 1000-1300 в сутки."Также планируем создать дополнительные бригады скорой помощи, увеличить количество выездных бригад неотложной помощи, привлекать студентов старших курсов для работы в поликлиниках в качестве среднего медперсонала и помощников врачей, будем усиливать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов за счет привлечения студентов-медиков", - сказал Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Отмечается также, что в Петербурге увеличат неснижаемый запас медикаментов для амбулаторных пациентов, нарастят мощности службы 122, планируется расширить применение телемедицинских и дистанционных технологий. В аэропорту "Пулково" будет развернуто 20 дополнительных мест для тестирования прибывших из стран с высокой циркуляцией штамма "омикрон".

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

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