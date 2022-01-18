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Голикова: полный курс вакцинации прошли 27,9% заразившихся омикрон-штаммом
Голикова: полный курс вакцинации прошли 27,9% заразившихся омикрон-штаммом - РИА Новости, 18.01.2022
Голикова: полный курс вакцинации прошли 27,9% заразившихся омикрон-штаммом
Полный курс вакцинации прошли 27,9% заболевших штаммом COVID-19 "омикрон", заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:29
2022-01-18T14:29
2022-01-18T16:24
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Полный курс вакцинации прошли 27,9% заболевших штаммом COVID-19 "омикрон", заявила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова."Из числа заболевших, пробы которых прошли секвенирование, имеют полный курс вакцинации 27,9%, однократно привиты 3,2%, не привиты 68,9%, ранее переболели или были вакцинированы или одновременно переболели и были вакцинированы - 4,6%", - сказала Голикова в ходе координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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общество, татьяна голикова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:29 18.01.2022 (обновлено: 16:24 18.01.2022)
Голикова: полный курс вакцинации прошли 27,9% заразившихся омикрон-штаммом
Вице-премьер Голикова: полный курс вакцинации прошли 27,9% заразившихся омикрон-штаммом