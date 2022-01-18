Голикова: полный курс вакцинации прошли 27,9% заразившихся омикрон-штаммом

"Из числа заболевших, пробы которых прошли секвенирование, имеют полный курс вакцинации 27,9%, однократно привиты 3,2%, не привиты 68,9%, ранее переболели или были вакцинированы или одновременно переболели и были вакцинированы - 4,6%", - сказала Голикова в ходе координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.