https://ria.ru/20220118/omikron-1768374540.html
Голикова назвала регионы, где доминирует омикрон-штамм коронавируса
Голикова назвала регионы, где доминирует омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 18.01.2022
Голикова назвала регионы, где доминирует омикрон-штамм коронавируса
Омикрон-штамм коронавируса доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:25
2022-01-18T14:25
2022-01-18T15:01
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Доминирование "омикрона" сегодня фиксируется в столичных регионах, это в первую очередь Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Но рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
14:25 18.01.2022 (обновлено: 15:01 18.01.2022)
Голикова назвала регионы, где доминирует омикрон-штамм коронавируса
Вице-премьер Голикова: омикрон-штамм доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге