https://ria.ru/20220118/omikron-1768374540.html

Голикова назвала регионы, где доминирует омикрон-штамм коронавируса

Голикова назвала регионы, где доминирует омикрон-штамм коронавируса - РИА Новости, 18.01.2022

Голикова назвала регионы, где доминирует омикрон-штамм коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:25

2022-01-18T14:25

2022-01-18T15:01

распространение коронавируса

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московская область (подмосковье)

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здоровье - общество

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коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Омикрон-штамм коронавируса доминирует в Москве, Подмосковье и Петербурге, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Доминирование "омикрона" сегодня фиксируется в столичных регионах, это в первую очередь Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Но рост заболеваемости по итогам второй недели нового года отмечается в 67 регионах страны", - сказала Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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