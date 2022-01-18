https://ria.ru/20220118/omikron-1768348398.html
В Марий Эл выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом
В Марий Эл выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 18.01.2022
В Марий Эл выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом
Первые три случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" выявлены в Марий Эл у непривитых жителей Йошкар-Олы, сообщает управление... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:55
2022-01-18T12:55
2022-01-18T13:07
распространение коронавируса
йошкар-ола
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
республика марий эл
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коронавирус covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Первые три случая заражения новым штаммом коронавирусной инфекции "омикрон" выявлены в Марий Эл у непривитых жителей Йошкар-Олы, сообщает управление республиканского Роспотребнадзора."В управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл… поступило информационное письмо об идентификации варианта вируса SARS-CoV-2 (Omicron) в трех образцах биоматерила от больных COVID-19. Все трое пострадавших – жители г. Йошкар-Олы старше 50 лет, не привитые против новой коронавирусной инфекции. Заболевание у них протекает по типу ОРВИ", - говорится в сообщении.Отмечается, что все контактировавшие с инфицированными изолированы и обследованы на COVID-19. Медицинское наблюдение над ними продолжается."В адрес работодателей выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", - подчеркивается в сообщении.
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РИА Новости
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йошкар-ола, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия, республика марий эл, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:55 18.01.2022 (обновлено: 13:07 18.01.2022)
В Марий Эл выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом
В Марий Эл выявили первые три случая заражения "омикроном" у непривитых жителей Йошкар-Олы