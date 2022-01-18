https://ria.ru/20220118/omikron-1768325627.html

Большинство россиян заразятся "омикроном" в ближайшие две недели

Вирусолог предупредил о риске заразиться "омикроном" в ближайшие две недели - РИА Новости, 18.01.2022

Большинство россиян заразятся "омикроном" в ближайшие две недели

Россияне, не соблюдающие режим полной самоизоляции, имеют высокий риск заразиться омикрон-штаммом коронавируса в следующие две недели. Об этом в эфире... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:15

2022-01-18T11:15

2022-01-18T16:23

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр лукашев

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Россияне, не соблюдающие режим полной самоизоляции, имеют высокий риск заразиться омикрон-штаммом коронавируса в следующие две недели. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил вирусолог Александр Лукашев.По словам эксперта, в ближайшие дни в России ожидается пик заболеваемости COVID-19, однако за ним последует резкое снижение уровня заражений.Кроме того, специалист отметил ограниченную эффективность новых локдаунов против омикрон-штамма. В качестве примера он привел Нидерланды, которые, по мнению вирусолога, слишком поздно ввели режим всеобщей самоизоляции, поэтому выиграли только неделю."Это нужно было делать в середине декабря или в первых числах января. Сейчас вирус распространился по всей стране, фактически он есть практически во всех регионах", – заключил профессор.В настоящее время большое количество людей находятся на стадии инкубационного периода, поэтому введение локдауна – "не самая очевидная мера", заключил он.Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению специалистов, изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768318743.html

https://ria.ru/20220117/omikron-1768249637.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр лукашев, омикрон-штамм коронавируса