Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/omikron-1768325627.html
Большинство россиян заразятся "омикроном" в ближайшие две недели
Вирусолог предупредил о риске заразиться "омикроном" в ближайшие две недели - РИА Новости, 18.01.2022
Большинство россиян заразятся "омикроном" в ближайшие две недели
Россияне, не соблюдающие режим полной самоизоляции, имеют высокий риск заразиться омикрон-штаммом коронавируса в следующие две недели. Об этом в эфире... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:15
2022-01-18T16:23
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр лукашев
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599865153_0:34:3209:1839_1920x0_80_0_0_076ef02e9f9514facb53d49624a3069c.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Россияне, не соблюдающие режим полной самоизоляции, имеют высокий риск заразиться омикрон-штаммом коронавируса в следующие две недели. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил вирусолог Александр Лукашев.По словам эксперта, в ближайшие дни в России ожидается пик заболеваемости COVID-19, однако за ним последует резкое снижение уровня заражений.Кроме того, специалист отметил ограниченную эффективность новых локдаунов против омикрон-штамма. В качестве примера он привел Нидерланды, которые, по мнению вирусолога, слишком поздно ввели режим всеобщей самоизоляции, поэтому выиграли только неделю."Это нужно было делать в середине декабря или в первых числах января. Сейчас вирус распространился по всей стране, фактически он есть практически во всех регионах", – заключил профессор.В настоящее время большое количество людей находятся на стадии инкубационного периода, поэтому введение локдауна – "не самая очевидная мера", заключил он.Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению специалистов, изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768318743.html
https://ria.ru/20220117/omikron-1768249637.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599865153_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_02ed47c23735bafa3c6daaacdc010733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр лукашев, омикрон-штамм коронавируса
11:15 18.01.2022 (обновлено: 16:23 18.01.2022)
 
Вирусолог предупредил о риске заразиться "омикроном" в ближайшие две недели

Вирусолог Лукашев: высокая заразность омикрон-штамма снижает эффективность локдауна

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие в Москве
Прохожие в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Прохожие в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Россияне, не соблюдающие режим полной самоизоляции, имеют высокий риск заразиться омикрон-штаммом коронавируса в следующие две недели. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил вирусолог Александр Лукашев.
По словам эксперта, в ближайшие дни в России ожидается пик заболеваемости COVID-19, однако за ним последует резкое снижение уровня заражений.
"…рост заболеваемости в этой волне идет гораздо быстрее. Потом будет более быстрый спад. А какого числа 22,23 или 25-го января — нельзя точно предсказать", – пояснил Лукашев.
Кроме того, специалист отметил ограниченную эффективность новых локдаунов против омикрон-штамма. В качестве примера он привел Нидерланды, которые, по мнению вирусолога, слишком поздно ввели режим всеобщей самоизоляции, поэтому выиграли только неделю.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
10:44Распространение коронавируса
Российский врач заразился "омикроном" и описал впечатления
"Это нужно было делать в середине декабря или в первых числах января. Сейчас вирус распространился по всей стране, фактически он есть практически во всех регионах", – заключил профессор.
В настоящее время большое количество людей находятся на стадии инкубационного периода, поэтому введение локдауна – "не самая очевидная мера", заключил он.
Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению специалистов, изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
Автомобиль скорой помощи возле городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 17:19Распространение коронавируса
Иммунолог назвал цель "омикрона" в организме
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр ЛукашевОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках