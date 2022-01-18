Большинство россиян заразятся "омикроном" в ближайшие две недели

11:15 18.01.2022 (обновлено: 16:23 18.01.2022)
Вирусолог предупредил о риске заразиться "омикроном" в ближайшие две недели
Вирусолог Лукашев: высокая заразность омикрон-штамма снижает эффективность локдауна
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Россияне, не соблюдающие режим полной самоизоляции, имеют высокий риск заразиться омикрон-штаммом коронавируса в следующие две недели. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил вирусолог Александр Лукашев.
По словам эксперта, в ближайшие дни в России ожидается пик заболеваемости COVID-19, однако за ним последует резкое снижение уровня заражений.
"…рост заболеваемости в этой волне идет гораздо быстрее. Потом будет более быстрый спад. А какого числа 22,23 или 25-го января — нельзя точно предсказать", – пояснил Лукашев.
Кроме того, специалист отметил ограниченную эффективность новых локдаунов против омикрон-штамма. В качестве примера он привел Нидерланды, которые, по мнению вирусолога, слишком поздно ввели режим всеобщей самоизоляции, поэтому выиграли только неделю.
"Это нужно было делать в середине декабря или в первых числах января. Сейчас вирус распространился по всей стране, фактически он есть практически во всех регионах", – заключил профессор.
В настоящее время большое количество людей находятся на стадии инкубационного периода, поэтому введение локдауна – "не самая очевидная мера", заключил он.
Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению специалистов, изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.