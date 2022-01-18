https://ria.ru/20220118/omikron-1768304912.html

Названы сроки спада заболеваемости "омикроном" в России

Вирусолог назвал сроки спада заболеваемости "омикроном" в России - РИА Новости, 18.01.2022

Названы сроки спада заболеваемости "омикроном" в России

Уровень заражения омикрон-штаммом коронавируса в России может начать снижаться в феврале: такое мнение высказал в беседе с газетой "Известия" вирусолог,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:02

2022-01-18T09:02

2022-01-18T16:23

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

анатолий альштейн

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Уровень заражения омикрон-штаммом коронавируса в России может начать снижаться в феврале: такое мнение высказал в беседе с газетой "Известия" вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.Он отметил, что опыт зарубежных стран, в том числе США и Великобритании, показывает, что темпы распространения "омикрона" достигают пика за месяц, а затем начинается спад."В России сейчас наблюдается рост случаев заражения. К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъеме", — сказал Альтштейн.Тем не менее, подчеркнул он, стопроцентно предсказать сроки новой волны невозможно.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768293973.html

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