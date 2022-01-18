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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/omikron-1768304912.html
Названы сроки спада заболеваемости "омикроном" в России
Вирусолог назвал сроки спада заболеваемости "омикроном" в России - РИА Новости, 18.01.2022
Названы сроки спада заболеваемости "омикроном" в России
Уровень заражения омикрон-штаммом коронавируса в России может начать снижаться в феврале: такое мнение высказал в беседе с газетой "Известия" вирусолог,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T09:02
2022-01-18T16:23
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анатолий альштейн
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Уровень заражения омикрон-штаммом коронавируса в России может начать снижаться в феврале: такое мнение высказал в беседе с газетой "Известия" вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.Он отметил, что опыт зарубежных стран, в том числе США и Великобритании, показывает, что темпы распространения "омикрона" достигают пика за месяц, а затем начинается спад."В России сейчас наблюдается рост случаев заражения. К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъеме", — сказал Альтштейн.Тем не менее, подчеркнул он, стопроцентно предсказать сроки новой волны невозможно.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альштейн, омикрон-штамм коронавируса
09:02 18.01.2022 (обновлено: 16:23 18.01.2022)
 
Вирусолог назвал сроки спада заболеваемости "омикроном" в России

Вирусолог Альштейн допустил спад заболеваемости "омикроном" в России в начале февраля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина в маске идет по улице в Москве
Женщина в маске идет по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина в маске идет по улице в Москве
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Уровень заражения омикрон-штаммом коронавируса в России может начать снижаться в феврале: такое мнение высказал в беседе с газетой "Известия" вирусолог, профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Он отметил, что опыт зарубежных стран, в том числе США и Великобритании, показывает, что темпы распространения "омикрона" достигают пика за месяц, а затем начинается спад.
Сотрудник в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
02:08Распространение коронавируса
Иммунолог рассказала, как не заразиться "омикроном" в коллективе
"В России сейчас наблюдается рост случаев заражения. К началу февраля исполнится месяц, как мы находимся на подъеме", — сказал Альтштейн.
Тем не менее, подчеркнул он, стопроцентно предсказать сроки новой волны невозможно.
Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По последним данным, новый штамм выявили уже в 110 странах, в том числе и в России. Он распространяется быстрее предыдущего варианта "дельта" и становится доминирующим.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.
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30 ноября 2021, 11:15Инфографика
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнатолий АльштейнОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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