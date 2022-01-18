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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/omikron-1768293973.html
Как не заразиться "омикроном" в коллективе
Иммунолог рассказала, как не заразиться "омикроном" в коллективе - РИА Новости, 18.01.2022
Как не заразиться "омикроном" в коллективе
В России ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19. Как людям, которые работают в больших коллективах, не пополнить число инфицированных, рассказала в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T02:08
2022-01-18T16:24
распространение коронавируса
общество
ирина ярцева
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В России ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19. Как людям, которые работают в больших коллективах, не пополнить число инфицированных, рассказала в интервью радио Sputnik иммунолог Ирина Ярцева.Распространение варианта коронавируса "омикрон" может привести к увеличению риска заражения россиян COVID-19, в том числе на рабочих местах, считают врачи. Возможно, новый штамм вызывает не такое течение заболевания, как его предшественники, например, "дельта", однако меры безопасности нужно принимать те же, что и раньше, уверена Ярцева.Самый эффективный способ профилактики COVID-19 – это прививка, напомнила она.Находясь на работе, надо стараться соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, продолжила Ярцева. Тем сотрудникам, у которых есть даже самые незначительные признаки простудного заболевания, следует носить маски. А если человек этого не делает, нужно не смущаться и попросить его использовать средство индивидуальной защиты, посоветовала иммунолог."Если вы заметили, что человек рядом "сопливит" или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу", – сказала она.Внимательное отношение коллег друг к другу поможет снизить масштабы распространения инфекции, добавила Ярцева.Она рекомендует россиянам в период роста заболеваемости заботиться о правильном режиме сна и здоровом питании, поскольку это укрепляет иммунитет. Кроме того, желательно меньше волноваться и избегать стрессов."Важно максимально поддерживать свой организм. В частности, следует спокойнее переживать стрессовые ситуации, поскольку стресс тоже снижает защитные функции организма", – объяснила Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220117/omikron-1768251383.html
https://ria.ru/20220117/omikron-1768249637.html
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общество, ирина ярцева, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
02:08 18.01.2022 (обновлено: 16:24 18.01.2022)
 
Иммунолог рассказала, как не заразиться "омикроном" в коллективе

Иммунолог Ярцева призвала вакцинироваться, чтобы не заразиться "омикроном" в коллективе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Сотрудник в медицинской маске
 Сотрудник в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник в медицинской маске
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. В России ожидается новый всплеск заболеваемости COVID-19. Как людям, которые работают в больших коллективах, не пополнить число инфицированных, рассказала в интервью радио Sputnik иммунолог Ирина Ярцева.
Распространение варианта коронавируса "омикрон" может привести к увеличению риска заражения россиян COVID-19, в том числе на рабочих местах, считают врачи. Возможно, новый штамм вызывает не такое течение заболевания, как его предшественники, например, "дельта", однако меры безопасности нужно принимать те же, что и раньше, уверена Ярцева.
Самый эффективный способ профилактики COVID-19 – это прививка, напомнила она.
"Чтобы в коллективе заболевать реже или болеть в легкой форме, важно вакцинироваться и вовремя ревакцинироваться", – отметила иммунолог.
Находясь на работе, надо стараться соблюдать социальную дистанцию не менее одного метра, продолжила Ярцева. Тем сотрудникам, у которых есть даже самые незначительные признаки простудного заболевания, следует носить маски. А если человек этого не делает, нужно не смущаться и попросить его использовать средство индивидуальной защиты, посоветовала иммунолог.
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"Если вы заметили, что человек рядом "сопливит" или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу", – сказала она.
Внимательное отношение коллег друг к другу поможет снизить масштабы распространения инфекции, добавила Ярцева.
Она рекомендует россиянам в период роста заболеваемости заботиться о правильном режиме сна и здоровом питании, поскольку это укрепляет иммунитет. Кроме того, желательно меньше волноваться и избегать стрессов.
"Важно максимально поддерживать свой организм. В частности, следует спокойнее переживать стрессовые ситуации, поскольку стресс тоже снижает защитные функции организма", – объяснила Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.
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Распространение коронавирусаОбществоИрина ЯрцеваКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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