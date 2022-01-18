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В Кремле допустили награждение участников миротворческой миссии ОДКБ

В Кремле допустили награждение участников миротворческой миссии ОДКБ - РИА Новости, 18.01.2022

В Кремле допустили награждение участников миротворческой миссии ОДКБ

Если от Минобороны РФ поступят представления к награждению участников миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, их рассмотрят, сообщил пресс-секретарь президента РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:22

2022-01-18T13:22

2022-01-18T14:02

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Если от Минобороны РФ поступят представления к награждению участников миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, их рассмотрят, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если руководство министерства обороны, Генерального штаба представит - они будут рассмотрены, эти представления", - ответил Песков на вопрос о том, ожидаются ли указы о награждении миротворцев.На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом рассказал, как была организована миротворческая операция ОДКБ в Казахстане - в том числе о том, что для переброски миротворцев было использованы более 80 бортов военно-транспортной авиации, а также об охране объектов, представляющих особую важность (объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства).Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://ria.ru/20220116/odkb-1768076807.html

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