https://ria.ru/20220118/obyski-1768433598.html
Источник опроверг информацию об обысках ГУСБ МВД в полиции Петербурга
Источник опроверг информацию об обысках ГУСБ МВД в полиции Петербурга - РИА Новости, 18.01.2022
Источник опроверг информацию об обысках ГУСБ МВД в полиции Петербурга
Источник в силовых структурах опроверг информацию об обысках ГУСБ МВД в подразделениях полиции в Петербурге, уточнив, что проверочные мероприятия проводятся... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:19
2022-01-18T18:19
2022-01-18T18:19
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
обыски
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Источник в силовых структурах опроверг информацию об обысках ГУСБ МВД в подразделениях полиции в Петербурге, уточнив, что проверочные мероприятия проводятся сотрудниками региональной службы собственной безопасности и являются плановой проверкой.Ранее некоторые СМИ сообщили, что ГУ СБ МВД проводит обыски в подразделениях ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Проверочные мероприятия, действительно, проводятся. Но это плановая проверка, которую проводят сотрудники региональной службы собственной безопасности", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), обыски
Источник опроверг информацию об обысках ГУСБ МВД в полиции Петербурга
Источник опроверг информацию об обысках ГУСБ МВД в подразделениях полиции в Петербурге