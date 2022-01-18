14:01 18.01.2022 (обновлено: 16:45 18.01.2022)
Назарбаев заявил, что никуда не уезжал из столицы Казахстана
Первый президент Казахстана Назарбаев заявил, что находится в столице и никуда не уезжал
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
НУР-СУЛТАН, 18 янв — РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что является пенсионером и сейчас находится на заслуженном отдыхе в столице республики, пределов которой не покидал.
Во вторник пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай опубликовала в Twitter обращение экс-президента, который впервые с конца декабря появился на публике и прокомментировал массовые беспорядки в стране.
"В настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал", — сказал Назарбаев. Экс-президент, отвечая на обращения к нему и публикации в СМИ, заявил, что "я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 19 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился в ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.