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В Ленобласти за год введены в строй 3,5 тысячи квадратных метров жилья
В Ленобласти за год введены в строй 3,5 тысячи квадратных метров жилья - РИА Новости, 18.01.2022
В Ленобласти за год введены в строй 3,5 тысячи квадратных метров жилья
В Ленинградской области за 12 месяцев введены в эксплуатацию 3,5 тысячи квадратных метров жилья, в лидерах ― индивидуальное жилищное строительство, сообщил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:44
2022-01-18T16:44
2022-01-18T16:44
ленинградская область
ленинградская область
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. В Ленинградской области за 12 месяцев введены в эксплуатацию 3,5 тысячи квадратных метров жилья, в лидерах ― индивидуальное жилищное строительство, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.По его словам, в 2021 году регион отметился высокой инвестиционной привлекательностью для покупателей в секторе индивидуального жилищного строительства."К концу декабря показатель ИЖС достиг почти 2,3 миллиона квадратных метров жилья. В то же время объем ввода многоквартирного жилья составил 1,3 миллиона квадратных метров жилья. На одного жителя субъекта приходилось более 1,8 квадратного метра вводимого жилья. В целом стройкомплекс Ленинградской области на отлично справился с выполнением плановых показателей Минстроя", ― сказал чиновник.Он также уточнил, что в минувшем году количество застройщиков, работающих со счетами эскроу выросло на 65%. Если в начале 2021 года 34 застройщика строили 135 многоквартирных домов с проектным финансированием, то к концу декабря уже 56 компаний возводили 214 МКД общей площадью около 2,5 миллиона квадратных метров. В перспективе переход на новую систему позволит полностью закрыть проблему обманутых дольщиков.
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ленинградская область, жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости.
В Ленинградской области
за 12 месяцев введены в эксплуатацию 3,5 тысячи квадратных метров жилья, в лидерах ― индивидуальное жилищное строительство, сообщил заместитель председателя правительства региона Евгений Барановский.
По его словам, в 2021 году регион отметился высокой инвестиционной привлекательностью для покупателей в секторе индивидуального жилищного строительства.
"К концу декабря показатель ИЖС достиг почти 2,3 миллиона квадратных метров жилья. В то же время объем ввода многоквартирного жилья составил 1,3 миллиона квадратных метров жилья. На одного жителя субъекта приходилось более 1,8 квадратного метра вводимого жилья. В целом стройкомплекс Ленинградской области на отлично справился с выполнением плановых показателей Минстроя", ― сказал чиновник.
Он также уточнил, что в минувшем году количество застройщиков, работающих со счетами эскроу выросло на 65%. Если в начале 2021 года 34 застройщика строили 135 многоквартирных домов с проектным финансированием, то к концу декабря уже 56 компаний возводили 214 МКД общей площадью около 2,5 миллиона квадратных метров. В перспективе переход на новую систему позволит полностью закрыть проблему обманутых дольщиков.
"Выполнение планового показателя по вводу жилья позволяет региону обеспечить реализацию федеральной программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" и направлять заявки на федеральное финансирование для строительства социально-значимых объектов", — отметили в пресс-службе областной администрации.