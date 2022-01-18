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Религия
https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768348047.html
Жириновский призвал запретить купание в прорубях на Крещение в этом году
Жириновский призвал запретить купание в прорубях на Крещение в этом году - РИА Новости, 18.01.2022
Жириновский призвал запретить купание в прорубях на Крещение в этом году
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить купания в прорубях в Крещение в 2022 году на фоне распространения штамма "омикрон" COVID-19. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:54
2022-01-18T13:12
религия
владимир жириновский
госдума рф
лдпр
русская православная церковь
иордан
крещение господне
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить купания в прорубях в Крещение в 2022 году на фоне распространения штамма "омикрон" COVID-19."Запретите эти купания… Это вредная вещь – переохлаждение организма, спазмы в сосудах. "Омикрон" идет, а тут купания... Запретите купания в этом году", - заявил Жириновский на пресс-подходе в Госдуме.Лидер ЛДПР сам ранее участвовал в крещенских купаниях, но еще в прошлом году признался, что не составит компанию своим коллегам по партии, а останется "в теплой палатке сидеть, пить чай, смотреть, как вы окунаетесь в холодную воду".Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.Крещение в России традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях. Свыше 13 тысяч спасателей и почти 2,5 тысячи единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний во всех регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее российские спасатели порекомендовали любителям крещенских купаний не заходить в воду в нетрезвом виде - это может привести, например, к сердечному приступу. Крайне нежелательно окунаться в прорубь людям с бронхиальной астмой, заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания.
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владимир жириновский, госдума рф, лдпр, русская православная церковь, иордан, крещение господне, россия, религия
12:54 18.01.2022 (обновлено: 13:12 18.01.2022)
 
Жириновский призвал запретить купание в прорубях на Крещение в этом году

Лидер ЛДПР Жириновский призвал запретить купание в прорубях на Крещение в этом году

© РИА Новости / Антон Балашов / Перейти в фотобанкПодготовка купели к Крещению на Юбелейном пляже во Владивостоке
Подготовка купели к Крещению на Юбелейном пляже во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Антон Балашов
Перейти в фотобанк
Подготовка купели к Крещению на Юбелейном пляже во Владивостоке
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал запретить купания в прорубях в Крещение в 2022 году на фоне распространения штамма "омикрон" COVID-19.
"Запретите эти купания… Это вредная вещь – переохлаждение организма, спазмы в сосудах. "Омикрон" идет, а тут купания... Запретите купания в этом году", - заявил Жириновский на пресс-подходе в Госдуме.
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Лидер ЛДПР сам ранее участвовал в крещенских купаниях, но еще в прошлом году признался, что не составит компанию своим коллегам по партии, а останется "в теплой палатке сидеть, пить чай, смотреть, как вы окунаетесь в холодную воду".
Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана.
Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.
Крещение в России традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях. Свыше 13 тысяч спасателей и почти 2,5 тысячи единиц техники будут обеспечивать безопасность крещенских купаний во всех регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее российские спасатели порекомендовали любителям крещенских купаний не заходить в воду в нетрезвом виде - это может привести, например, к сердечному приступу. Крайне нежелательно окунаться в прорубь людям с бронхиальной астмой, заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания.
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