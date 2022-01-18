https://ria.ru/20220118/kreschenie-1768339715.html

Иеромонах рассказал, как правильно праздновать Крещение

Иеромонах рассказал, как правильно праздновать Крещение - РИА Новости, 18.01.2022

Иеромонах рассказал, как правильно праздновать Крещение

Верующим необходимо помнить о том, что на Крещение Господне главное участвовать в праздничных церковных службах, а не купаться в проруби, рассказал в интервью... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:14

2022-01-18T12:14

2022-01-18T12:14

религия

русская православная церковь

крещение господне

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Верующим необходимо помнить о том, что на Крещение Господне главное участвовать в праздничных церковных службах, а не купаться в проруби, рассказал в интервью РИА Новости иеромонах-реаниматолог скорой помощи Феодорит (Сеньчуков)."Нужно помнить, что в Крещении главное - не купание, а служба. Человек, который действительно серьезно к этому подходит, должен побывать на крещенских службах в Сочельник. Сегодня утром будет литургия крещенского Сочельника, царские часы. Желательно накануне побывать на крещенском, или богоявленском, всенощном бдении. И на следующее утро - литургия. Это то, что необходимо. Если человек духовно подготовлен, тогда в этом купании есть смысл", - сказал Сеньчуков.Он отметил, что крещенские купания - укорененный обычай, существующий веками, но это не часть церковного канона. "Он вполне благочестивый, но церковь не имеет "чина купания". Есть чин освящения воды, и есть благочестивый обычай в эту воду окунаться", - подытожил иеромонах.Праздник Крещения Господня, или Богоявления, отмечают в Русской православной церкви 19 января (праздничные богослужения начинаются накануне вечером) – верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах Иордана. Крещение в России традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях.Утром в праздник в храмах служат литургию, а после – водосвятный молебен. Воду освящают и накануне - ее можно набирать в любое время после освящения. Христиане верят, что святая вода долго не портится и обладает чудесными свойствами: помогает при болезнях – во здравие души и тела.Полный текст интервью иеромонаха-реаниматолога Феодорита >>

https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768258587.html

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русская православная церковь, крещение господне, россия