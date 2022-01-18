https://ria.ru/20220118/kupaniya-1768333408.html

Иеромонах-реаниматолог Феодорит: на Крещение есть нечто важнее купаний

Иеромонах-реаниматолог Феодорит: на Крещение есть нечто важнее купаний - РИА Новости, 18.01.2022

Иеромонах-реаниматолог Феодорит: на Крещение есть нечто важнее купаний

Крещение Господне, или Богоявление, в России традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях. Накануне праздника, в крещенский... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:00

2022-01-18T12:00

2022-01-18T19:23

прорубь

интервью

здоровье - общество

крещение господне

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Крещение Господне, или Богоявление, в России традиционно сопровождают массовые купания в ледяной воде в освященных прорубях. Накануне праздника, в крещенский сочельник, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сеньчуков) рассказал РИА Новости, как тем, кто собрался окунуться в прорубь, избежать последствий для здоровья.– Отец Феодорит, насколько традиция окунаться в прорубь на Крещение связана с церковными канонами и евангельской историей, а насколько она - просто современное поветрие?– Это не современное поветрие, оно существует как минимум несколько веков. Но это народный обычай: он вполне благочестивый, но церковь не имеет "чина купания". Есть чин освящения воды, и есть благочестивый обычай в эту воду окунаться.– А с точки зрения врача - кроются ли в нем опасности для здоровья?– Такие же, как и во всем остальном: не надо делать того, что тебе не показано. Допустим, не очень хорошо человеку с какой-то кардиальной патологией, не имеющему опыта постоянного моржевания, погружаться в прорубь, тем более в сильный мороз. Это может и не кончиться ничем плохим, но для кого-то это может быть достаточно печально. Особенно если не входить постепенно в воду, а броситься: разница температур может вызвать нарушение функций сердца. Стоит задуматься о том, нужно ли им погружаться, людям, которые склонны к различным простудным заболеваниям, если они не имеют возможности сразу же выйдя из проруби, чем-то укрыться как следует. Хотя здоровому человеку это и не повредит.– Часто ли людям после купания в проруби на Крещение требуется медицинская помощь?– Редко. Трезвым людям - редко. У пьяных бывает всякое. Погружение в пьяном виде вообще противоестественно. Это греховно, потому что мы делаем это не ради удали, а с благочестивой целью. Хотя у нас в Сочельник и допускается употребление небольшого количества вина, но пьяному лезть в прорубь совершенно не нужно. А у трезвых необходимость в медицинской помощи редко бывает: обычно люди, которые за свое здоровье не могут поручиться, в прорубь и не идут.– Растет ли нагрузка на скорую помощь во время Крещения из-за людей, которым требуется помощь, или дежурств у прорубей?– Сложно сказать. Нагрузка больше растет в Новый год и Рождество: люди объедаются. А Крещение – праздник без особых пищевых традиций, и он часто выпадает на рабочие дни.– Были ли на вашей практике священника и врача случаи гибели людей в прорубях? Есть ли особый чин отпевания для таких случаев - как, например, на пасху?– Слава Богу – нет, не было. И такого чина нет.– Относительно коронавируса и других заразных болезней: повышает ли риск заражения купание в общей проруби?– Нет, конечно. Понимаете, если мы соберем толпу, и там будет больной – то, наверное, он может кого-то заразить. Но само по себе купание никакой угрозы не представляет. Тем более – ведь люди не плещутся там толпой, а входят по одному.– Дайте совет как священник и врач – как подготовиться к крещенскому купанию в проруби тем, кто собирается это делать, какие соблюдать меры предосторожности, и стоит ли вообще это делать?– Во-первых, нужно помнить, что в Крещении главное – не купание, а служба. Человек, который действительно серьезно к этому подходит, должен побывать на крещенских службах в Сочельник. Сегодня утром будет литургия крещенского Сочельника, царские часы. Желательно накануне побывать на крещенском, или богоявленском, всенощном бдении. И на следующее утро – литургия; это то, что необходимо. Если человек духовно подготовлен – тогда в этом купании есть смысл. Если же человек просто приходит окунуться, но церковной жизнью не живет - тогда какой в этом смысл?– А как стоит предохранять себя духовно подготовленным людям?– Нужно оценивать свое состояние здоровья. Вот я, например, не пойду в прорубь – у меня проблемы с сердцем. Я знаю, что это может достаточно печально закончиться: во всяком случае, риск у меня есть. А если человек здоров – в этом плане проблем нет.

https://ria.ru/20220118/kupaniya-1768278744.html

https://ria.ru/20220118/kupaniya-1768298544.html

https://ria.ru/20220117/kreschenie-1768258587.html

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прорубь, интервью, здоровье - общество, крещение господне, россия, русская православная церковь, интервью - религия и мировоззрение