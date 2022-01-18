https://ria.ru/20220118/konflikt-1768433126.html

Родители извинились за мужчину, устроившего конфликт в московском автобусе

Родители извинились за мужчину, устроившего конфликт в московском автобусе - РИА Новости, 18.01.2022

Родители извинились за мужчину, устроившего конфликт в московском автобусе

Родители мужчины, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе, публично извинились за его поступок, видеоролик размещён на странице мэрии Кизилюрта в... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:17

2022-01-18T18:17

2022-01-18T18:59

происшествия

кизилюртовский район

москва

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 18 янв – РИА Новости. Родители мужчины, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе, публично извинились за его поступок, видеоролик размещён на странице мэрии Кизилюрта в Instagram.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором молодой человек, называвший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса. На инцидент уже обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, он заявил, что поведение молодого человека должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения.По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения")."Прошу прощения за своего сына перед всеми россиянами, перед всей страной. Простите, пожалуйста. Как мать, люблю, конечно, своего сына и осуждаю в тот же момент", – сказала мать мужчины, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе, Аида Болатукаева на встрече с властями города Кизилюрта и Кизилюртовского района.В свою очередь отец мужчины Даниял Болатукаев добавил, что "он не имел права оскорблять никакой народ". "Ни унижать. Ни женщин, ни мужчин, ни стариков – никого! Если он считает себя мусульманином, нельзя оскорблять никого. Как отец, я против его действий, и я извиняюсь за своего сына", – сказал Болатукаев.Глава Кизилюрта Магомед Магомедов выразил надежду на то, что правоохранительные органы проведут объективную оценку действий нарушителя. "Мы – одно государство! Россия – наша родина! Другой у нас нет и не будет. Приношу извинения перед людьми, которые ехали в этом автобусе. Насколько это возможно, правоохранительный блок этому (инциденту - ред.) оценку даст. Надеюсь, эта оценка будет объективной", – сказал мэр.Исполняющий обязанности главы Кизилюртовского района Дагестана Рамазан Рамазанов заверил, что в районе проводится работа в морально-нравственном, духовном направлении для предотвращения подобных инцидентов. "Проводим также беседы с родителями, подрастающим поколением. Рассказываем, как вести себя в разных жизненных ситуациях. Вести себя достойно, порядочно. Как уже было сказано, мы все россияне, все живем в одном прекрасном государстве и должны относиться друг к другу с уважением", – сказал и.о. главы района.

https://ria.ru/20220116/dagestan-1768100411.html

https://ria.ru/20220117/konflikt-1768157902.html

https://ria.ru/20220116/vrazhda-1768124698.html

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