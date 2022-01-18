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Родители извинились за мужчину, устроившего конфликт в московском автобусе
Родители извинились за мужчину, устроившего конфликт в московском автобусе - РИА Новости, 18.01.2022
Родители извинились за мужчину, устроившего конфликт в московском автобусе
Родители мужчины, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе, публично извинились за его поступок, видеоролик размещён на странице мэрии Кизилюрта в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:17
2022-01-18T18:59
происшествия
кизилюртовский район
москва
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 18 янв – РИА Новости. Родители мужчины, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе, публично извинились за его поступок, видеоролик размещён на странице мэрии Кизилюрта в Instagram.Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором молодой человек, называвший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса. На инцидент уже обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, он заявил, что поведение молодого человека должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения.По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения")."Прошу прощения за своего сына перед всеми россиянами, перед всей страной. Простите, пожалуйста. Как мать, люблю, конечно, своего сына и осуждаю в тот же момент", – сказала мать мужчины, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе, Аида Болатукаева на встрече с властями города Кизилюрта и Кизилюртовского района.В свою очередь отец мужчины Даниял Болатукаев добавил, что "он не имел права оскорблять никакой народ". "Ни унижать. Ни женщин, ни мужчин, ни стариков – никого! Если он считает себя мусульманином, нельзя оскорблять никого. Как отец, я против его действий, и я извиняюсь за своего сына", – сказал Болатукаев.Глава Кизилюрта Магомед Магомедов выразил надежду на то, что правоохранительные органы проведут объективную оценку действий нарушителя. "Мы – одно государство! Россия – наша родина! Другой у нас нет и не будет. Приношу извинения перед людьми, которые ехали в этом автобусе. Насколько это возможно, правоохранительный блок этому (инциденту - ред.) оценку даст. Надеюсь, эта оценка будет объективной", – сказал мэр.Исполняющий обязанности главы Кизилюртовского района Дагестана Рамазан Рамазанов заверил, что в районе проводится работа в морально-нравственном, духовном направлении для предотвращения подобных инцидентов. "Проводим также беседы с родителями, подрастающим поколением. Рассказываем, как вести себя в разных жизненных ситуациях. Вести себя достойно, порядочно. Как уже было сказано, мы все россияне, все живем в одном прекрасном государстве и должны относиться друг к другу с уважением", – сказал и.о. главы района.
https://ria.ru/20220116/dagestan-1768100411.html
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происшествия, кизилюртовский район, москва, республика дагестан, россия
18:17 18.01.2022 (обновлено: 18:59 18.01.2022)
 
Родители извинились за мужчину, устроившего конфликт в московском автобусе

Родители мужчины, оскорблявшего пассажиров московского автобуса, извинились за него

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дорожный знак "Остановка автобуса"
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МАХАЧКАЛА, 18 янв – РИА Новости. Родители мужчины, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе, публично извинились за его поступок, видеоролик размещён на странице мэрии Кизилюрта в Instagram.
Ранее в соцсетях распространился видеоролик, в котором молодой человек, называвший себя дагестанцем, вступает в конфликт с пассажирами московского автобуса. На инцидент уже обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, он заявил, что поведение молодого человека должны оценить правоохранители, а сам он должен принести извинения.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 15:25
Глава Дагестана прокомментировал инцидент в московском автобусе
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения").
"Прошу прощения за своего сына перед всеми россиянами, перед всей страной. Простите, пожалуйста. Как мать, люблю, конечно, своего сына и осуждаю в тот же момент", – сказала мать мужчины, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе, Аида Болатукаева на встрече с властями города Кизилюрта и Кизилюртовского района.
В свою очередь отец мужчины Даниял Болатукаев добавил, что "он не имел права оскорблять никакой народ". "Ни унижать. Ни женщин, ни мужчин, ни стариков – никого! Если он считает себя мусульманином, нельзя оскорблять никого. Как отец, я против его действий, и я извиняюсь за своего сына", – сказал Болатукаев.
Извинения мужчины, затеявшего скандал в московском транспорте - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 10:09
Мужчина, спровоцировавший конфликт в московском автобусе, извинился
Глава Кизилюрта Магомед Магомедов выразил надежду на то, что правоохранительные органы проведут объективную оценку действий нарушителя. "Мы – одно государство! Россия – наша родина! Другой у нас нет и не будет. Приношу извинения перед людьми, которые ехали в этом автобусе. Насколько это возможно, правоохранительный блок этому (инциденту - ред.) оценку даст. Надеюсь, эта оценка будет объективной", – сказал мэр.
Исполняющий обязанности главы Кизилюртовского района Дагестана Рамазан Рамазанов заверил, что в районе проводится работа в морально-нравственном, духовном направлении для предотвращения подобных инцидентов. "Проводим также беседы с родителями, подрастающим поколением. Рассказываем, как вести себя в разных жизненных ситуациях. Вести себя достойно, порядочно. Как уже было сказано, мы все россияне, все живем в одном прекрасном государстве и должны относиться друг к другу с уважением", – сказал и.о. главы района.
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
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СК возбудил дело о разжигании вражды после инцидента в московском автобусе
 
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