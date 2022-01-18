https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768365164.html

Назарбаев опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите

Назарбаев опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите - РИА Новости, 18.01.2022

Назарбаев опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, никакого конфликта или противостояния в элите нет, заявил экс-глава государства... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:03

2022-01-18T14:03

2022-01-18T17:05

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

twitter

нурсултан назарбаев

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 18 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, никакого конфликта или противостояния в элите нет, заявил экс-глава государства Нурсултан Назарбаев.Его пресс-секретарь Айдос Укибай опубликовала в Twitter обращение бывшего лидера, в котором он прокомментировал массовые беспорядки. Это стало его первым с конца декабря появлением на публике.Назарбаев напомнил, что передал полномочия действующему президенту в 2019 году. Сейчас он пенсионер, находится "на заслуженном отдыхе" и не покидал столицу Казахстана.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768342530.html

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"Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет" – Назарбаев о ситуации в Казахстане Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала года, когда в республике произошли массовые беспорядки, обратился к гражданам. Долгое отсутствие первого президента на публике породило массу слухов, в том числе о болезни 81-летнего лидера нации, о его возможном отъезде и конфликте с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым. 2022-01-18T14:03 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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казахстан, в мире, twitter, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев