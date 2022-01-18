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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768365164.html
Назарбаев опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите
Назарбаев опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите - РИА Новости, 18.01.2022
Назарбаев опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, никакого конфликта или противостояния в элите нет, заявил экс-глава государства... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:03
2022-01-18T17:05
беспорядки в казахстане
казахстан
в мире
twitter
нурсултан назарбаев
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 18 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, никакого конфликта или противостояния в элите нет, заявил экс-глава государства Нурсултан Назарбаев.Его пресс-секретарь Айдос Укибай опубликовала в Twitter обращение бывшего лидера, в котором он прокомментировал массовые беспорядки. Это стало его первым с конца декабря появлением на публике.Назарбаев напомнил, что передал полномочия действующему президенту в 2019 году. Сейчас он пенсионер, находится "на заслуженном отдыхе" и не покидал столицу Казахстана.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
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"Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет" – Назарбаев о ситуации в Казахстане
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые с начала года, когда в республике произошли массовые беспорядки, обратился к гражданам. Долгое отсутствие первого президента на публике породило массу слухов, в том числе о болезни 81-летнего лидера нации, о его возможном отъезде и конфликте с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым.
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казахстан, в мире, twitter, нурсултан назарбаев, касым-жомарт токаев
14:03 18.01.2022 (обновлено: 17:05 18.01.2022)
 
Назарбаев опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите

Первый президент Казахстана Назарбаев опроверг слухи о конфликте в казахстанской элите

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НУР-СУЛТАН, 18 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти, никакого конфликта или противостояния в элите нет, заявил экс-глава государства Нурсултан Назарбаев.
Его пресс-секретарь Айдос Укибай опубликовала в Twitter обращение бывшего лидера, в котором он прокомментировал массовые беспорядки. Это стало его первым с конца декабря появлением на публике.
"Он (Токаев — Прим.ред.) председатель Совета безопасности, в скором времени он будет избран председателем партии "Нур Отан", поэтому никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — сказал бывший глава государства.
Назарбаев напомнил, что передал полномочия действующему президенту в 2019 году. Сейчас он пенсионер, находится "на заслуженном отдыхе" и не покидал столицу Казахстана.

Беспорядки в Казахстане

В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
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Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
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На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.
По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеКазахстанВ миреTwitterНурсултан НазарбаевКасым-Жомарт Токаев
 
 
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