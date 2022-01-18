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Песков прокомментировал вывод сил ОДКБ из Казахстана

Песков прокомментировал вывод сил ОДКБ из Казахстана - РИА Новости, 18.01.2022

Песков прокомментировал вывод сил ОДКБ из Казахстана

В Кремле не согласны с мнением о преждевременном выводе миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T13:25

2022-01-18T13:25

2022-01-18T13:34

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Кремле не согласны с мнением о преждевременном выводе миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, пока каких-то встреч у президента в графике не значится. Да и многие вернулись и сейчас отдыхают, или кто-то вернулся и приступил к дальнейшим каким-то маневрам и так далее, в возвращение свои места дислокации. И вот каких-то специальных мероприятий сейчас не запланировано", - ответил Песков на вопрос, не собирается ли встретиться президент РФ Владимир Путин с миротворцами, которые вернулись из Казахстана.На вопрос о том, как бы он прокомментировал мнение некоторых аналитиков о том, что проблемы в Казахстане не заканчиваются и миротворцы еще потребуются, Песков ответил: "Никак, мы с этим не согласны".

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одкб, в мире, казахстан, владимир путин, дмитрий песков, россия