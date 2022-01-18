После беспорядков в Казахстане завели 695 уголовных дел

НУР-СУЛТАН, 18 янв - РИА Новости. Количество уголовных дел, расследуемых в Казахстане по результатам массовых беспорядков, возросло до 695, сообщил старший помощник генерального прокурора республики Азамат Саргазин.На минувшей неделе генпрокуратура заявляла, что следственно-оперативной группой расследуются 546 уголовных дел. В изоляторы временного содержания были водворены 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу.По его данным, правоохранительными органами задержаны в качестве подозреваемых 780 лиц, по 695 из них судом санкционирован арест."Всего судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц, 3337 были лишь предупреждены, без применения к ним взыскания в виде ареста или штрафа", - сообщил Саргазин.По информации представителя генпрокуратуры, по 1653 делам судом применен штраф, 1002 человека в настоящее время пребывает под арестом. Саргазин напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прокуратуре установить степень вины каждого фигуранта и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказания лицам, задержанным в эти дни за различные правонарушения."В целях смягчения назначенных судом наказаний прокурорами в апелляционную инстанцию внесено 1758 ходатайств. На настоящий момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождены 676 граждан. По 344 лицам штраф заменен на предупреждение", - рассказал он.По словам Саргазина, 738 ходатайств прокуроров по смягчению наказаний и замене штрафов на предупреждения находятся на стадии рассмотрения. Еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд. "Таким образом, как видно из приведенных данных, большинство из тех, кому судом назначен административный арест, освобождены, по остальным делам работа продолжается", - заключил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
Пострадавшее от пожара во время беспорядков здание Акимата в Алма-Ате
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НУР-СУЛТАН, 18 янв - РИА Новости. Количество уголовных дел, расследуемых в Казахстане по результатам массовых беспорядков, возросло до 695, сообщил старший помощник генерального прокурора республики Азамат Саргазин.
На минувшей неделе генпрокуратура заявляла, что следственно-оперативной группой расследуются 546 уголовных дел. В изоляторы временного содержания были водворены 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу.
"По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти", - сказал Саргазин на брифинге во вторник.
По его данным, правоохранительными органами задержаны в качестве подозреваемых 780 лиц, по 695 из них судом санкционирован арест.
"Всего судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц, 3337 были лишь предупреждены, без применения к ним взыскания в виде ареста или штрафа", - сообщил Саргазин.
По информации представителя генпрокуратуры, по 1653 делам судом применен штраф, 1002 человека в настоящее время пребывает под арестом. Саргазин напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прокуратуре установить степень вины каждого фигуранта и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказания лицам, задержанным в эти дни за различные правонарушения.
"В целях смягчения назначенных судом наказаний прокурорами в апелляционную инстанцию внесено 1758 ходатайств. На настоящий момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождены 676 граждан. По 344 лицам штраф заменен на предупреждение", - рассказал он.
По словам Саргазина, 738 ходатайств прокуроров по смягчению наказаний и замене штрафов на предупреждения находятся на стадии рассмотрения. Еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд. "Таким образом, как видно из приведенных данных, большинство из тех, кому судом назначен административный арест, освобождены, по остальным делам работа продолжается", - заключил он.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
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