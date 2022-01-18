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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768307211.html
После беспорядков в Казахстане завели 695 уголовных дел
После беспорядков в Казахстане завели 695 уголовных дел - РИА Новости, 18.01.2022
После беспорядков в Казахстане завели 695 уголовных дел
Количество уголовных дел, расследуемых в Казахстане по результатам массовых беспорядков, возросло до 695, сообщил старший помощник генерального прокурора... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T09:25
2022-01-18T09:46
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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НУР-СУЛТАН, 18 янв - РИА Новости. Количество уголовных дел, расследуемых в Казахстане по результатам массовых беспорядков, возросло до 695, сообщил старший помощник генерального прокурора республики Азамат Саргазин.На минувшей неделе генпрокуратура заявляла, что следственно-оперативной группой расследуются 546 уголовных дел. В изоляторы временного содержания были водворены 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу.По его данным, правоохранительными органами задержаны в качестве подозреваемых 780 лиц, по 695 из них судом санкционирован арест."Всего судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц, 3337 были лишь предупреждены, без применения к ним взыскания в виде ареста или штрафа", - сообщил Саргазин.По информации представителя генпрокуратуры, по 1653 делам судом применен штраф, 1002 человека в настоящее время пребывает под арестом. Саргазин напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прокуратуре установить степень вины каждого фигуранта и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказания лицам, задержанным в эти дни за различные правонарушения."В целях смягчения назначенных судом наказаний прокурорами в апелляционную инстанцию внесено 1758 ходатайств. На настоящий момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождены 676 граждан. По 344 лицам штраф заменен на предупреждение", - рассказал он.По словам Саргазина, 738 ходатайств прокуроров по смягчению наказаний и замене штрафов на предупреждения находятся на стадии рассмотрения. Еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд. "Таким образом, как видно из приведенных данных, большинство из тех, кому судом назначен административный арест, освобождены, по остальным делам работа продолжается", - заключил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
https://ria.ru/20220105/kazakhstan-1766624135.html
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в мире, казахстан
09:25 18.01.2022 (обновлено: 09:46 18.01.2022)
 
После беспорядков в Казахстане завели 695 уголовных дел

Помощник генпрокурора Саргазин: в Казахстане завели 695 уголовных дел после беспорядков

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкПострадавшее от пожара во время беспорядков здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара во время беспорядков здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
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Пострадавшее от пожара во время беспорядков здание Акимата в Алма-Ате
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НУР-СУЛТАН, 18 янв - РИА Новости. Количество уголовных дел, расследуемых в Казахстане по результатам массовых беспорядков, возросло до 695, сообщил старший помощник генерального прокурора республики Азамат Саргазин.
На минувшей неделе генпрокуратура заявляла, что следственно-оперативной группой расследуются 546 уголовных дел. В изоляторы временного содержания были водворены 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу.
"По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти", - сказал Саргазин на брифинге во вторник.
По его данным, правоохранительными органами задержаны в качестве подозреваемых 780 лиц, по 695 из них судом санкционирован арест.
"Всего судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц, 3337 были лишь предупреждены, без применения к ним взыскания в виде ареста или штрафа", - сообщил Саргазин.
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По информации представителя генпрокуратуры, по 1653 делам судом применен штраф, 1002 человека в настоящее время пребывает под арестом. Саргазин напомнил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил прокуратуре установить степень вины каждого фигуранта и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчить наказания лицам, задержанным в эти дни за различные правонарушения.
"В целях смягчения назначенных судом наказаний прокурорами в апелляционную инстанцию внесено 1758 ходатайств. На настоящий момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождены 676 граждан. По 344 лицам штраф заменен на предупреждение", - рассказал он.
По словам Саргазина, 738 ходатайств прокуроров по смягчению наказаний и замене штрафов на предупреждения находятся на стадии рассмотрения. Еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд. "Таким образом, как видно из приведенных данных, большинство из тех, кому судом назначен административный арест, освобождены, по остальным делам работа продолжается", - заключил он.
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12 января, 07:41Беспорядки в Казахстане
Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 240 миллионов долларов
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
Сожженные машины, разграбленные магазины: Казахстан после погромов
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

Сожженные грузовые автомобили на улице в Алма-Ате
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Приспущенный флаг на здании городской администрации в день траура по погибшим во время массовых протестов в Алма-Ате, Казахстан
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

Банкоматы, разграбленные мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

Вход в здание, разрушенный в ходе беспорядков в Алма-Ате
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

Витрины, разграбленные мародерами в ходе беспорядков, в торговом центре Март в Алма-Ате
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

Грузовой автомобиль у разбитого банкомата на улице в Алма-Ате после прошедших там беспорядков
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Mariya Gordeyeva

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

Последствия беспорядков в Алма-Ате, Казахстан
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанк

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

Детали банкомата, разграбленного мародерами в ходе беспорядков на улице в Алма-Ате
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудник правоохранительных органов Казахстана возле сгоревшего грузовика в Алма-Ате
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанк

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

Витрина магазина Hugo Boss, разбитая в ходе уличных беспорядков в Алма-Ате
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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© REUTERS / Pavel Mikheyev

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

Сгоревший автобус на улице Алма-Аты, Казахстан
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
© REUTERS / Pavel Mikheyev

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

Муниципальные работники убирают улицы возле главной площади после массовых протестов, вызванных повышением цен на топливо в Алма-Ате
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
1 из 12

В Казахстане 10 января объявили днем общенационального траура по жертвам беспорядков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
2 из 12

Приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
3 из 12

По данным МВД, в результате беспорядков в республике погибли 17 силовиков.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
4 из 12

Есть жертвы и среди мирных жителей, число погибших уточняется.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
5 из 12

По данным ООН, ранения получили около тысячи человек.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 12

Массовые протесты начались в первые дни года, когда жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
7 из 12

Затем выступления охватили и другие областные центры, в том числе старую столицу и крупнейший город республики Алма-Ату.

© REUTERS / Mariya Gordeyeva
8 из 12

Началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Вооруженные люди грабили магазины и били витрины.

© РИА Новости / Расул Назыров
Перейти в фотобанк
9 из 12

Падение Алма-Аты открыло бы путь к захвату юга, а затем и всей страны, убежден президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
10 из 12

Власти ввели по всей стране чрезвычайное положение и начали контртеррористическую операцию.

© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Для нормализации ситуации в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДКБ.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
12 из 12

Обстановка постепенно улучшается, республика возвращается к нормальной жизни.

© REUTERS / Pavel Mikheyev
 
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