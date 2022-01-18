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В России уровень коллективного иммунитета достиг 63,9%
В России уровень коллективного иммунитета достиг 63,9% - РИА Новости, 18.01.2022
В России уровень коллективного иммунитета достиг 63,9%
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 63,9%, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:24
2022-01-18T14:24
2022-01-18T14:32
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 63,9%, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации уже составляет 63,9%", - сказала Голикова на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Она отметила, что уровня в 80% достигли четыре региона - Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, санкт-петербург, севастополь
14:24 18.01.2022 (обновлено: 14:32 18.01.2022)
В России уровень коллективного иммунитета достиг 63,9%
Вице-премьер Голикова: в России уровень коллективного иммунитета достиг 63,9%