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В России уровень коллективного иммунитета достиг 63,9%

В России уровень коллективного иммунитета достиг 63,9% - РИА Новости, 18.01.2022

В России уровень коллективного иммунитета достиг 63,9%

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 63,9%, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:24

2022-01-18T14:24

2022-01-18T14:32

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 63,9%, заявила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова."Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в Российской Федерации уже составляет 63,9%", - сказала Голикова на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Она отметила, что уровня в 80% достигли четыре региона - Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотский автономный округ.

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2022

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