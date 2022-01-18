https://ria.ru/20220118/alma-aty-1768409979.html

В Сети появилось видео с вооруженным нападением на кортеж мэра Алма-Аты

В Сети появилось видео с вооруженным нападением на кортеж мэра Алма-Аты - РИА Новости, 18.01.2022

В Сети появилось видео с вооруженным нападением на кортеж мэра Алма-Аты

Видео вооруженного покушения на кортеж акима (мэра) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева появилось в сети, пресс-служба градоначальника подтвердила его подлинность. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:55

2022-01-18T16:55

2022-01-18T16:55

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АЛМА-АТА, 18 янв - РИА Новости. Видео вооруженного покушения на кортеж акима (мэра) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева появилось в сети, пресс-служба градоначальника подтвердила его подлинность.В социальных сетях и мессенджерах во вторник было опубликовано и получило широкое распространение видео, на котором запечатлен момент обстрела из автоматического оружия кортежа из нескольких автомашин. В аннотации к видео говорится, что на записи - момент нападения на акима Алма-Аты."Пресс-служба акимата (администрации - ред.) Алматы подтверждает, что видео является подлинным с произошедших событий 6 января 2022 г. Дополнительная информация разглашению не подлежит в связи с проведением следственных мероприятий", - сообщила пресс-служба акимата в ответ на запросы СМИ о подлинности записи.Ранее Сагинтаев рассказал СМИ подробности произошедшего. По его словам, он и сопровождавшие его коллеги направлялись в акимат после получения информации о его зачистке от участников беспорядков. Недалеко от здания акимата неизвестные открыли стрельбу по автомобилям, в которых находился сам градоначальник, его коллеги и сотрудники телеканала "Алматы". В результате стрельбы по автомобилям погиб водитель телеканала "Алматы", несколько человек получили ранения, включая водителя Сагинтаева.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

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Момент обстрела кортежа мэра Алма-Аты Видео вооруженного покушения на кортеж акима (мэра) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева появилось в сети, пресс-служба градоначальника подтвердила его подлинность. На кадрах запечатлен момент обстрела из автоматического оружия кортежа из нескольких автомашин. В аннотации к видео говорится, что на записи – момент нападения на акима Алма-Аты. 2022-01-18T16:55 true PT0M29S

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