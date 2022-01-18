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Ленинградская область
https://ria.ru/20220118/aktsiya-1768386971.html
В Ленобласти прошла акция "На рубеже бессмертия"
В Ленобласти прошла акция "На рубеже бессмертия" - РИА Новости, 18.01.2022
В Ленобласти прошла акция "На рубеже бессмертия"
Жители и представители администрации Ленинградской области приняли участие в акции "На рубеже бессмертия, посвященной памяти память героев, совершивших прорыв... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:35
2022-01-18T17:35
ленинградская область
общество
ленинградская область
ленинград
александр дрозденко
блокада ленинграда (1941-1944)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Жители и представители администрации Ленинградской области приняли участие в акции "На рубеже бессмертия, посвященной памяти память героев, совершивших прорыв блокады Ленинграда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.В эти дни отмечается 79-я годовщина прорыва блокады города на Неве.По его словам, акция состоялась в музее–заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда", губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и волонтеры возложили цветы к памятнику "Белый танк" в память о подвиге."Для нашей области день прорыва блокады Ленинграда навсегда вошёл в историю. Этот день подарил надежду всем ленинградцам в скорую победу, хотя до полного снятия блокады оставался ещё год. Прорыв блокады Ленинграда — это уникальная воинская операция Волховского и Ленинградского фронтов. Операция, которая стоила огромных жертв. Много написано об этом книг, снято документальных фильмов, но самое ценное — это память ветеранов-участников тех событий. К сожалению, живых свидетелей истории с каждым годом остаётся все меньше. Поэтому важно и властям, и ветеранам, а особенно — молодежи, которая находится здесь, сохранять и передавать из поколения в поколение правду о блокаде, обороне Ленинграда, прорыве и снятии блокады", — сказал глава региона Александр Дрозденко.
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общество, ленинградская область, ленинград, александр дрозденко, блокада ленинграда (1941-1944)
15:35 18.01.2022 (обновлено: 17:35 18.01.2022)
 

В Ленобласти прошла акция "На рубеже бессмертия"

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаАкция "На рубеже бессмертия" в Ленобласти
Акция На рубеже бессмертия в Ленобласти - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
Акция "На рубеже бессмертия" в Ленобласти
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Жители и представители администрации Ленинградской области приняли участие в акции "На рубеже бессмертия, посвященной памяти память героев, совершивших прорыв блокады Ленинграда, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
В эти дни отмечается 79-я годовщина прорыва блокады города на Неве.
По его словам, акция состоялась в музее–заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда", губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и волонтеры возложили цветы к памятнику "Белый танк" в память о подвиге.
"Для нашей области день прорыва блокады Ленинграда навсегда вошёл в историю. Этот день подарил надежду всем ленинградцам в скорую победу, хотя до полного снятия блокады оставался ещё год. Прорыв блокады Ленинграда — это уникальная воинская операция Волховского и Ленинградского фронтов. Операция, которая стоила огромных жертв. Много написано об этом книг, снято документальных фильмов, но самое ценное — это память ветеранов-участников тех событий. К сожалению, живых свидетелей истории с каждым годом остаётся все меньше. Поэтому важно и властям, и ветеранам, а особенно — молодежи, которая находится здесь, сохранять и передавать из поколения в поколение правду о блокаде, обороне Ленинграда, прорыве и снятии блокады", — сказал глава региона Александр Дрозденко.
В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летия Дороги жизни - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября 2021, 12:47Ленинградская область
В Ленобласти открыли памятник в честь 80-летия Дороги жизни
 
Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьЛенинградАлександр ДрозденкоБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
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