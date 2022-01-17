Всемирный день снега: как отдыхают туристы в горах Сочи
В этом году "Роза Хутор" вновь стал лучшим горнолыжным курортом России по версии премии World Ski Awards.
Ее победителями выбраны 26 курортов. Из них 17 — в Европе, четыре — на двух американских континентах, пять — в Азии и Океании.
В этом году "Роза Хутор" вновь стал лучшим горнолыжным курортом России по версии премии World Ski Awards.
Ее победителями выбраны 26 курортов. Из них 17 — в Европе, четыре — на двух американских континентах, пять — в Азии и Океании.
Вчера, 16 января, здесь отметили Всемирный день снега. Идею предложила в 2012-м Международная федерация лыжного спорта (FIS). С тех пор праздник ежегодно отмечают в более чем 40 странах мира. Обычно проводятся спортивные соревнования, зимние карнавалы, игры в снежки.
Вчера, 16 января, здесь отметили Всемирный день снега. Идею предложила в 2012-м Международная федерация лыжного спорта (FIS). С тех пор праздник ежегодно отмечают в более чем 40 странах мира. Обычно проводятся спортивные соревнования, зимние карнавалы, игры в снежки.
На празднике были семейные развлечения: с конкурсами на лучшего снеговика, состязаниями по скоростному спуску на ледянках и командным лыжам. Детей в возрасте от пяти до 11 лет инструкторы учили бесплатно.
На празднике были семейные развлечения: с конкурсами на лучшего снеговика, состязаниями по скоростному спуску на ледянках и командным лыжам. Детей в возрасте от пяти до 11 лет инструкторы учили бесплатно.
"Мы стремимся прививать детям и подросткам правильную культуру катания на горных лыжах и сноуборде, безопасного поведения на трассах, — говорит директор по маркетингу "Розы Хутор" Дмитрий Барашков. — В этом сезоне каждую субботу будем проводить детские соревнования "Хуторенок".
"Мы стремимся прививать детям и подросткам правильную культуру катания на горных лыжах и сноуборде, безопасного поведения на трассах, — говорит директор по маркетингу "Розы Хутор" Дмитрий Барашков. — В этом сезоне каждую субботу будем проводить детские соревнования "Хуторенок".
Семнадцатого января в "Розе Хутор" открылись две новые трассы на Южном склоне: "Календула" и "Черника", так что зона катания увеличилась до 105 километров. Заработали и два подъемника, "Велес" и "Пегас", таким образом, теперь их на курорте 32.
Семнадцатого января в "Розе Хутор" открылись две новые трассы на Южном склоне: "Календула" и "Черника", так что зона катания увеличилась до 105 километров. Заработали и два подъемника, "Велес" и "Пегас", таким образом, теперь их на курорте 32.
Соседи не отстают. Так, например, на курорте "Газпром" в зоне "Альпика" 14 января открылось ночное катание. Около 3,5 километра склонов освещены: широкие трассы, комфортная канатная дорога с подогреваемыми сиденьями и, как обещают, никаких очередей.
На курорте "Красная Поляна" (бывший "Горки Город") также можно покорять склоны вечером. Любителей ночных спусков ждут зеленые и синие трассы на отметках от 1460 до 960 метров над уровнем моря. Подняться к старту можно на канатных дорогах "Красная Поляна" и "Реликтовый лес".
Соседи не отстают. Так, например, на курорте "Газпром" в зоне "Альпика" 14 января открылось ночное катание. Около 3,5 километра склонов освещены: широкие трассы, комфортная канатная дорога с подогреваемыми сиденьями и, как обещают, никаких очередей.
На курорте "Красная Поляна" (бывший "Горки Город") также можно покорять склоны вечером. Любителей ночных спусков ждут зеленые и синие трассы на отметках от 1460 до 960 метров над уровнем моря. Подняться к старту можно на канатных дорогах "Красная Поляна" и "Реликтовый лес".
Но не только на лыжах и сноуборде здесь проводят время. Работают такие аттракционы, как родельбан, тюбинг. Стоит испытать себя на смелость на высокогорных качелях, вдохнуть морозного воздуха, катясь на собачьих упряжках, пройти по подвесному мосту на высоте более двух тысяч метров.
На курорте "Газпром" работает одна из самых высокогорных бань в стране.
А "Красная Поляна" славится аттракционами Gorky Fly, веревочным парком, панорамными площадками, в том числе и на противолавинной дамбе.
Но не только на лыжах и сноуборде здесь проводят время. Работают такие аттракционы, как родельбан, тюбинг. Стоит испытать себя на смелость на высокогорных качелях, вдохнуть морозного воздуха, катясь на собачьих упряжках, пройти по подвесному мосту на высоте более двух тысяч метров.
На курорте "Газпром" работает одна из самых высокогорных бань в стране.
А "Красная Поляна" славится аттракционами Gorky Fly, веревочным парком, панорамными площадками, в том числе и на противолавинной дамбе.
По данным местных властей, только в новогодние праздники в горах Сочи отдохнули 270 тысяч гостей, а загрузка отелей составила 90%. При этом заместитель главы Сочи Инна Петухова подчеркнула, что за период каникул не было зафиксировано ни одной вспышки коронавируса в зонах отдыха Красной Поляны.
Самое главное — по-прежнему работает единый ски-пасс. Общая зона катания составляет 170 километров. На курорте "Роза Хутор" протяженность горнолыжных трасс — 105 километров, в "Газпроме" ("Лаура" и "Альпика") — 35, на "Красной Поляне" (бывший "Горки Город") — 30 километров. Такими масштабами может похвастаться редкий европейский курорт.
По данным местных властей, только в новогодние праздники в горах Сочи отдохнули 270 тысяч гостей, а загрузка отелей составила 90%. При этом заместитель главы Сочи Инна Петухова подчеркнула, что за период каникул не было зафиксировано ни одной вспышки коронавируса в зонах отдыха Красной Поляны.
Самое главное — по-прежнему работает единый ски-пасс. Общая зона катания составляет 170 километров. На курорте "Роза Хутор" протяженность горнолыжных трасс — 105 километров, в "Газпроме" ("Лаура" и "Альпика") — 35, на "Красной Поляне" (бывший "Горки Город") — 30 километров. Такими масштабами может похвастаться редкий европейский курорт.