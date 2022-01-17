Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220117/sochi-1768180472.html
Всемирный день снега: как отдыхают туристы в горах Сочи
Всемирный день снега: как отдыхают туристы в горах Сочи - РИА Новости, 17.01.2022
Всемирный день снега: как отдыхают туристы в горах Сочи
Битва снежками, мини-диско на фоне сугробов, шоу барабанов, интерактивный спектакль — в эти выходные на "Розе Хутор", который в девятый раз признали лучшим... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T17:16
2022-01-17T23:37
фото
туризм
краснодарский край
сочи
роза хутор
маршруты - туризм
фото - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768178539_0:264:2860:1873_1920x0_80_0_0_030349dd035c7434c0b2f35ec221ffa8.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Битва снежками, мини-диско на фоне сугробов, шоу барабанов, интерактивный спектакль — в эти выходные на "Розе Хутор", который в девятый раз признали лучшим горнолыжным курортом в стране по версии World Ski Awards, отметили Всемирный день снега. О том, что ждет туристов на склонах Красной Поляны и как прошло торжество зимы на Юге России, — в фотоленте РИА Новости.
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768178539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76dbd9abdeff352882d15936b2e07388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, краснодарский край, сочи, роза хутор, маршруты - туризм, фото - туризм, туристы, туризм, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, впечатления - туризм
17:16 17.01.2022 (обновлено: 23:37 17.01.2022)
 

Всемирный день снега: как отдыхают туристы в горах Сочи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Битва снежками, мини-диско на фоне сугробов, шоу барабанов, интерактивный спектакль — в эти выходные на "Розе Хутор", который в девятый раз признали лучшим горнолыжным курортом в стране по версии World Ski Awards, отметили Всемирный день снега. О том, что ждет туристов на склонах Красной Поляны и как прошло торжество зимы на Юге России, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В этом году "Роза Хутор" вновь стал лучшим горнолыжным курортом России по версии премии World Ski Awards.

Ее победителями выбраны 26 курортов. Из них 17 — в Европе, четыре — на двух американских континентах, пять — в Азии и Океании.

Дети на горном курорте Роза Хутор во время празднования Международного дня снега
1 из 8

В этом году "Роза Хутор" вновь стал лучшим горнолыжным курортом России по версии премии World Ski Awards.

Ее победителями выбраны 26 курортов. Из них 17 — в Европе, четыре — на двух американских континентах, пять — в Азии и Океании.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Вчера, 16 января, здесь отметили Всемирный день снега. Идею предложила в 2012-м Международная федерация лыжного спорта (FIS). С тех пор праздник ежегодно отмечают в более чем 40 странах мира. Обычно проводятся спортивные соревнования, зимние карнавалы, игры в снежки.

Туристы на горном курорте Роза Хутор во время празднования Международного дня снега
2 из 8

Вчера, 16 января, здесь отметили Всемирный день снега. Идею предложила в 2012-м Международная федерация лыжного спорта (FIS). С тех пор праздник ежегодно отмечают в более чем 40 странах мира. Обычно проводятся спортивные соревнования, зимние карнавалы, игры в снежки.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

На празднике были семейные развлечения: с конкурсами на лучшего снеговика, состязаниями по скоростному спуску на ледянках и командным лыжам. Детей в возрасте от пяти до 11 лет инструкторы учили бесплатно.

Туристы на горном курорте Роза Хутор во время празднования Международного дня снега
3 из 8

На празднике были семейные развлечения: с конкурсами на лучшего снеговика, состязаниями по скоростному спуску на ледянках и командным лыжам. Детей в возрасте от пяти до 11 лет инструкторы учили бесплатно.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

"Мы стремимся прививать детям и подросткам правильную культуру катания на горных лыжах и сноуборде, безопасного поведения на трассах, — говорит директор по маркетингу "Розы Хутор" Дмитрий Барашков. — В этом сезоне каждую субботу будем проводить детские соревнования "Хуторенок".

Участники празднования Международного дня снега на горном курорте Роза Хутор
4 из 8

"Мы стремимся прививать детям и подросткам правильную культуру катания на горных лыжах и сноуборде, безопасного поведения на трассах, — говорит директор по маркетингу "Розы Хутор" Дмитрий Барашков. — В этом сезоне каждую субботу будем проводить детские соревнования "Хуторенок".

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Семнадцатого января в "Розе Хутор" открылись две новые трассы на Южном склоне: "Календула" и "Черника", так что зона катания увеличилась до 105 километров. Заработали и два подъемника, "Велес" и "Пегас", таким образом, теперь их на курорте 32.

Туристы на горном курорте Роза Хутор во время празднования Международного дня снега
5 из 8

Семнадцатого января в "Розе Хутор" открылись две новые трассы на Южном склоне: "Календула" и "Черника", так что зона катания увеличилась до 105 километров. Заработали и два подъемника, "Велес" и "Пегас", таким образом, теперь их на курорте 32.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Соседи не отстают. Так, например, на курорте "Газпром" в зоне "Альпика" 14 января открылось ночное катание. Около 3,5 километра склонов освещены: широкие трассы, комфортная канатная дорога с подогреваемыми сиденьями и, как обещают, никаких очередей.

На курорте "Красная Поляна" (бывший "Горки Город") также можно покорять склоны вечером. Любителей ночных спусков ждут зеленые и синие трассы на отметках от 1460 до 960 метров над уровнем моря. Подняться к старту можно на канатных дорогах "Красная Поляна" и "Реликтовый лес".

Поселок Роза Хутор
6 из 8

Соседи не отстают. Так, например, на курорте "Газпром" в зоне "Альпика" 14 января открылось ночное катание. Около 3,5 километра склонов освещены: широкие трассы, комфортная канатная дорога с подогреваемыми сиденьями и, как обещают, никаких очередей.

На курорте "Красная Поляна" (бывший "Горки Город") также можно покорять склоны вечером. Любителей ночных спусков ждут зеленые и синие трассы на отметках от 1460 до 960 метров над уровнем моря. Подняться к старту можно на канатных дорогах "Красная Поляна" и "Реликтовый лес".

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Но не только на лыжах и сноуборде здесь проводят время. Работают такие аттракционы, как родельбан, тюбинг. Стоит испытать себя на смелость на высокогорных качелях, вдохнуть морозного воздуха, катясь на собачьих упряжках, пройти по подвесному мосту на высоте более двух тысяч метров.

На курорте "Газпром" работает одна из самых высокогорных бань в стране.

А "Красная Поляна" славится аттракционами Gorky Fly, веревочным парком, панорамными площадками, в том числе и на противолавинной дамбе.

Туристы на горном курорте Роза Хутор во время празднования Международного дня снега
7 из 8

Но не только на лыжах и сноуборде здесь проводят время. Работают такие аттракционы, как родельбан, тюбинг. Стоит испытать себя на смелость на высокогорных качелях, вдохнуть морозного воздуха, катясь на собачьих упряжках, пройти по подвесному мосту на высоте более двух тысяч метров.

На курорте "Газпром" работает одна из самых высокогорных бань в стране.

А "Красная Поляна" славится аттракционами Gorky Fly, веревочным парком, панорамными площадками, в том числе и на противолавинной дамбе.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

По данным местных властей, только в новогодние праздники в горах Сочи отдохнули 270 тысяч гостей, а загрузка отелей составила 90%. При этом заместитель главы Сочи Инна Петухова подчеркнула, что за период каникул не было зафиксировано ни одной вспышки коронавируса в зонах отдыха Красной Поляны.

Самое главное — по-прежнему работает единый ски-пасс. Общая зона катания составляет 170 километров. На курорте "Роза Хутор" протяженность горнолыжных трасс — 105 километров, в "Газпроме" ("Лаура" и "Альпика") — 35, на "Красной Поляне" (бывший "Горки Город") — 30 километров. Такими масштабами может похвастаться редкий европейский курорт.

Туристы на горном курорте Роза Хутор в Сочи
8 из 8

По данным местных властей, только в новогодние праздники в горах Сочи отдохнули 270 тысяч гостей, а загрузка отелей составила 90%. При этом заместитель главы Сочи Инна Петухова подчеркнула, что за период каникул не было зафиксировано ни одной вспышки коронавируса в зонах отдыха Красной Поляны.

Самое главное — по-прежнему работает единый ски-пасс. Общая зона катания составляет 170 километров. На курорте "Роза Хутор" протяженность горнолыжных трасс — 105 километров, в "Газпроме" ("Лаура" и "Альпика") — 35, на "Красной Поляне" (бывший "Горки Город") — 30 километров. Такими масштабами может похвастаться редкий европейский курорт.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
 
ТуризмФотоКраснодарский крайСочиРоза ХуторМаршруты - ТуризмФото - ТуризмтуристыТуризмкуда поехать в выходныекуда поехатькуда можно лететьВпечатления - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить
01:14Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" России
01:11Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
01:10СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"
01:05В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
Лента новостейМолния
Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купитьПушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" РоссииЗеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИAFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины