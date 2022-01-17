Всемирный день снега: как отдыхают туристы в горах Сочи

Соседи не отстают. Так, например, на курорте "Газпром" в зоне "Альпика" 14 января открылось ночное катание. Около 3,5 километра склонов освещены: широкие трассы, комфортная канатная дорога с подогреваемыми сиденьями и, как обещают, никаких очередей.

На курорте "Красная Поляна" (бывший "Горки Город") также можно покорять склоны вечером. Любителей ночных спусков ждут зеленые и синие трассы на отметках от 1460 до 960 метров над уровнем моря. Подняться к старту можно на канатных дорогах "Красная Поляна" и "Реликтовый лес".