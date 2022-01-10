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Туризм
https://ria.ru/20220110/sochi-1767180977.html
В Сочи в 2022 году ожидают семь миллионов туристов
В Сочи в 2022 году ожидают семь миллионов туристов - РИА Новости, 10.01.2022
В Сочи в 2022 году ожидают семь миллионов туристов
Около семи миллионов отдыхающих приедут в Сочи в 2022 году, сообщила журналистам заместитель главы курорта Инна Петухова. РИА Новости, 10.01.2022
2022-01-10T18:23
2022-01-10T18:23
туризм
сочи
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туристы
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куда поехать
отдых на море
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СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Около семи миллионов отдыхающих приедут в Сочи в 2022 году, сообщила журналистам заместитель главы курорта Инна Петухова.Она добавила, что только в новогодние праздники в городе и его окрестностях отдохнули 270 тысяч гостей, а загрузка отелей горнолыжного кластера составила 90 процентов. При этом заместитель главы Сочи подчеркнула, что за период выходных не было зафиксировано ни одной вспышки коронавируса в зонах отдыха Красной Поляны.Ранее власти города отмечали, что за 2021 год Сочи посетили семь миллионов туристов, что в сравнении с 2020-м больше на 25 процентов.
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сочи, новости - туризм, туристы, красная поляна, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
18:23 10.01.2022
 
В Сочи в 2022 году ожидают семь миллионов туристов

Мэрия: до семи миллиона туристов планируется принять в Сочи в 2022 году

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУчастники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
Участники высокогорного карнавала BoogelWoogel-2018 перед массовым спуском с горы в купальниках на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Около семи миллионов отдыхающих приедут в Сочи в 2022 году, сообщила журналистам заместитель главы курорта Инна Петухова.
Она добавила, что только в новогодние праздники в городе и его окрестностях отдохнули 270 тысяч гостей, а загрузка отелей горнолыжного кластера составила 90 процентов.
При этом заместитель главы Сочи подчеркнула, что за период выходных не было зафиксировано ни одной вспышки коронавируса в зонах отдыха Красной Поляны.
Ранее власти города отмечали, что за 2021 год Сочи посетили семь миллионов туристов, что в сравнении с 2020-м больше на 25 процентов.
Горнолыжный курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
13:27Туризм
Горные курорты Сочи в этом году справились с очередями лучше, чем в прошлом
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмтуристыКрасная ПолянаТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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