https://ria.ru/20220117/siyanie-1768156778.html

Посмотри наверх: магия северного сияния

Посмотри наверх: магия северного сияния - РИА Новости, 17.01.2022

Посмотри наверх: магия северного сияния

В северных регионах в полном разгаре сезон полярного сияния, когда над головой разворачиваются захватывающие представления. Танец небесных огней — в фотоленте... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T13:01

2022-01-17T13:01

2022-01-17T13:40

фото

туризм

санкт-петербург

мурманская область

норвегия

швеция

фото - туризм

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В северных регионах в полном разгаре сезон полярного сияния, когда над головой разворачиваются захватывающие представления. Танец небесных огней — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

мурманская область

норвегия

швеция

лапландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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