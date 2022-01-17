Посмотри наверх: магия северного сияния
Полярное сияние — одно из самых удивительных чудес природы. Увидеть его можно на Аляске, в Канаде, Скандинавии и Сибири.
Полярное сияние — одно из самых удивительных чудес природы. Увидеть его можно на Аляске, в Канаде, Скандинавии и Сибири.
Когда ночи становятся темными, возрастает активность солнца и рассеиваются облака, на сцену выходит Aurora Borealis.
Когда ночи становятся темными, возрастает активность солнца и рассеиваются облака, на сцену выходит Aurora Borealis.
Спектакли в северном небе продолжаются обычно с конца августа до середины апреля.
Спектакли в северном небе продолжаются обычно с конца августа до середины апреля.
Сияние — одна из визитных карточек Мурманской области. Для охотников за небесными огнями здесь обустраивают удобные смотровые площадки.
Сияние — одна из визитных карточек Мурманской области. Для охотников за небесными огнями здесь обустраивают удобные смотровые площадки.
Сияние порой появляется и не в самых очевидных местах. В минувшие выходные жители Ленинградской области наблюдали небесное шоу над Финским заливом.
Сияние порой появляется и не в самых очевидных местах. В минувшие выходные жители Ленинградской области наблюдали небесное шоу над Финским заливом.
Свечение в небе возникает при взаимодействии магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
Свечение в небе возникает при взаимодействии магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.
Особенно ярко это явление проявляется в морозную погоду.
Для удачной охоты за сиянием нужны лишь безоблачное небо и темное место.
Для удачной охоты за сиянием нужны лишь безоблачное небо и темное место.
Каждое полярное сияние уникально. Природа, режиссирующая яркое шоу, никогда не повторяется.
Каждое полярное сияние уникально. Природа, режиссирующая яркое шоу, никогда не повторяется.