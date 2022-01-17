Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220117/siyanie-1768156778.html
Посмотри наверх: магия северного сияния
Посмотри наверх: магия северного сияния - РИА Новости, 17.01.2022
Посмотри наверх: магия северного сияния
В северных регионах в полном разгаре сезон полярного сияния, когда над головой разворачиваются захватывающие представления. Танец небесных огней — в фотоленте... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T13:01
2022-01-17T13:40
фото
туризм
санкт-петербург
мурманская область
норвегия
швеция
фото - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768154095_0:226:3239:2048_1920x0_80_0_0_986135e00317ae51cd19ec71f15f5d66.jpg
В северных регионах в полном разгаре сезон полярного сияния, когда над головой разворачиваются захватывающие представления. Танец небесных огней — в фотоленте Ria.ru.
санкт-петербург
мурманская область
норвегия
швеция
лапландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768154095_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_a844580c2421d028067a9f4565dca22e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, санкт-петербург, мурманская область, норвегия, швеция, фото - туризм, лапландия, северное сияние, впечатления - туризм
13:01 17.01.2022 (обновлено: 13:40 17.01.2022)
 

Посмотри наверх: магия северного сияния

Читать ria.ru в
В северных регионах в полном разгаре сезон полярного сияния, когда над головой разворачиваются захватывающие представления. Танец небесных огней — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Lehtikuva/Irene Stachon

Полярное сияние — одно из самых удивительных чудес природы. Увидеть его можно на Аляске, в Канаде, Скандинавии и Сибири.

Северное сияние в Колари, Лапландия, Финляндия
1 из 9

Полярное сияние — одно из самых удивительных чудес природы. Увидеть его можно на Аляске, в Канаде, Скандинавии и Сибири.

© REUTERS / Lehtikuva/Irene Stachon
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Когда ночи становятся темными, возрастает активность солнца и рассеиваются облака, на сцену выходит Aurora Borealis.

Девушка фотографируется на фоне Северного сияния в Мурманской области
2 из 9

Когда ночи становятся темными, возрастает активность солнца и рассеиваются облака, на сцену выходит Aurora Borealis.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© AFP 2021 / Lisa Abrahamsson / TT News Agency

Спектакли в северном небе продолжаются обычно с конца августа до середины апреля.

Северное сияние над Стокгольмом
3 из 9

Спектакли в северном небе продолжаются обычно с конца августа до середины апреля.

© AFP 2021 / Lisa Abrahamsson / TT News Agency
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Сияние — одна из визитных карточек Мурманской области. Для охотников за небесными огнями здесь обустраивают удобные смотровые площадки.

Северное сияние в Мурманской области
4 из 9

Сияние — одна из визитных карточек Мурманской области. Для охотников за небесными огнями здесь обустраивают удобные смотровые площадки.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
© AP Photo / Ivan Petrov

Сияние порой появляется и не в самых очевидных местах. В минувшие выходные жители Ленинградской области наблюдали небесное шоу над Финским заливом.

Северное сияние над Финским заливом под Санкт-Петербургом
5 из 9

Сияние порой появляется и не в самых очевидных местах. В минувшие выходные жители Ленинградской области наблюдали небесное шоу над Финским заливом.

© AP Photo / Ivan Petrov
CC BY 2.0 / Peyman Zehtab Fard /

Свечение в небе возникает при взаимодействии магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Северное сияние в Уппланде, Швеция
6 из 9

Свечение в небе возникает при взаимодействии магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

CC BY 2.0 / Peyman Zehtab Fard /
© REUTERS / Lehtikuva/Irene Stachon

Особенно ярко это явление проявляется в морозную погоду.

Северное сияние в Колари, Лапландия, Финляндия
7 из 9

Особенно ярко это явление проявляется в морозную погоду.

© REUTERS / Lehtikuva/Irene Stachon
CC BY 2.0 / Jan Hammershaug / Northern lights over my hometown

Для удачной охоты за сиянием нужны лишь безоблачное небо и темное место.

Северное сияние в Норвегии
8 из 9

Для удачной охоты за сиянием нужны лишь безоблачное небо и темное место.

CC BY 2.0 / Jan Hammershaug / Northern lights over my hometown
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Каждое полярное сияние уникально. Природа, режиссирующая яркое шоу, никогда не повторяется.

Северное сияние в Мурманской области
9 из 9

Каждое полярное сияние уникально. Природа, режиссирующая яркое шоу, никогда не повторяется.

© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
 
ТуризмФотоСанкт-ПетербургМурманская областьНорвегияШвецияФото - ТуризмЛапландиясеверное сияниеВпечатления - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купить
01:14Пушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" России
01:11Зеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"
01:10СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"
01:05В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
01:00AFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашения
00:52Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами
00:45На Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшие
00:34КНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракет
00:27Глава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭ
00:19СМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы Йемена
00:13В России стартовал пятый этап туристического кешбэка
00:09Российские инспекторы проверят военный объект в Британии
00:01В России начинаются крещенские купания
23:59ЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил Боррель
23:58Арестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИ
23:53Боррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасности
23:43Суд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 января
23:43Зеленский ответил на петицию о воинском учете для женщин
23:35Боррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины
Лента новостейМолния
Аналитик назвала новые акции на бирже, которые обязательно нужно купитьПушков предупредил Францию о последствиях "сдерживания" РоссииЗеленский поблагодарил американских сенаторов за "действенную помощь"СМИ: шведских детей запугали разговорами о "российском вторжении"В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИAFP: Мали попросила Францию пересмотреть оборонные соглашенияРогозин сравнил НАТО с бандерлогамиНа Западном берегу реки Иордан произошли беспорядки, есть пострадавшиеКНДР заявила, что провела испытания тактических управляемых ракетГлава МИД Израиля осудил атаку хуситов на объекты в ОАЭСМИ: арабская коалиция объявила о начале бомбардировок столицы ЙеменаВ России стартовал пятый этап туристического кешбэкаРоссийские инспекторы проверят военный объект в БританииВ России начинаются крещенские купанияЕС будет продолжать диалог с Россией по разным вопросам, заявил БоррельАрестович уволился из офиса президента Украины, сообщили СМИБоррель будет представлять ЕС на всех переговорах по безопасностиСуд по избранию меры пресечения Порошенко перенесли на 19 январяЗеленский ответил на петицию о воинском учете для женщинБоррель исключил "превентивные санкции" ЕС против России из-за Украины