Пугачева показала архивное фото с Николаевым
Пугачева показала архивное фото с Николаевым и поздравила его с днем рождения
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкXXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Алла Пугачева поздравила Игоря Николаева с днем рождения. Композитору исполнилось 62 года. В честь праздника Примадонна показала архивное фото с творческого вечера музыканта 1998 года и написала теплые пожелания.
"С днем рождения, дорогой Игорек. Здоровья и радостных мыслей о жизни и творчестве", – написала певица.
Именинник ответил артистке в комментариях.
"Спасибо огромное за поздравления, целую и люблю! Будем притягивать радостные мысли! Большой привет любимой семье!" – поблагодарил Николаев.
Примадонна редко выкладывает в аккаунт новые публикации, поэтому каждое ее сообщение становится поводом для радости у поклонников.
"Ура, любимая Алла Борисовна опубликовала пост. У меня счастье!" – написала подписчица.
К поздравлению композитора присоединились не только фанаты артистки, но и другие звезды. Супруга Николаева Юлия Проскурякова также поздравила мужа, назвав его "чудесным" и "любящим".
Семьи музыканта и Примадонны дружат – их нередко можно встретить на общих мероприятиях. Проскурякова недавно поделилась фото певицы в джинсах на спектакле Никиты Преснякова.
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