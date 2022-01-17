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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220117/pugacheva-1768234937.html
Пугачева показала архивное фото с Николаевым
Пугачева показала архивное фото с Николаевым - РИА Новости, 17.01.2022
Пугачева показала архивное фото с Николаевым
Алла Пугачева поздравила Игоря Николаева с днем рождения. Композитору исполнилось 62 года. В честь праздника Примадонна показала архивное фото с творческого... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-17T16:08
2022-01-17T16:08
шоубиз
знаменитости
алла пугачева
игорь николаев
шоу-бизнес
юлия проскурякова
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Алла Пугачева поздравила Игоря Николаева с днем рождения. Композитору исполнилось 62 года. В честь праздника Примадонна показала архивное фото с творческого вечера музыканта 1998 года и написала теплые пожелания.Именинник ответил артистке в комментариях.Примадонна редко выкладывает в аккаунт новые публикации, поэтому каждое ее сообщение становится поводом для радости у поклонников.К поздравлению композитора присоединились не только фанаты артистки, но и другие звезды. Супруга Николаева Юлия Проскурякова также поздравила мужа, назвав его "чудесным" и "любящим".Семьи музыканта и Примадонны дружат – их нередко можно встретить на общих мероприятиях. Проскурякова недавно поделилась фото певицы в джинсах на спектакле Никиты Преснякова.
https://ria.ru/20211014/pugacheva-1754576249.html
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знаменитости, алла пугачева, игорь николаев, шоу-бизнес, юлия проскурякова
16:08 17.01.2022
 
Пугачева показала архивное фото с Николаевым

Пугачева показала архивное фото с Николаевым и поздравила его с днем рождения

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкXXI Церемония вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон"
XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Алла Пугачева поздравила Игоря Николаева с днем рождения. Композитору исполнилось 62 года. В честь праздника Примадонна показала архивное фото с творческого вечера музыканта 1998 года и написала теплые пожелания.

"С днем рождения, дорогой Игорек. Здоровья и радостных мыслей о жизни и творчестве", – написала певица.

Именинник ответил артистке в комментариях.

"Спасибо огромное за поздравления, целую и люблю! Будем притягивать радостные мысли! Большой привет любимой семье!" – поблагодарил Николаев.

Примадонна редко выкладывает в аккаунт новые публикации, поэтому каждое ее сообщение становится поводом для радости у поклонников.

"Ура, любимая Алла Борисовна опубликовала пост. У меня счастье!" – написала подписчица.

К поздравлению композитора присоединились не только фанаты артистки, но и другие звезды. Супруга Николаева Юлия Проскурякова также поздравила мужа, назвав его "чудесным" и "любящим".
Семьи музыканта и Примадонны дружат – их нередко можно встретить на общих мероприятиях. Проскурякова недавно поделилась фото певицы в джинсах на спектакле Никиты Преснякова.
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