https://ria.ru/20220117/pugacheva-1768234937.html

Пугачева показала архивное фото с Николаевым

Пугачева показала архивное фото с Николаевым - РИА Новости, 17.01.2022

Пугачева показала архивное фото с Николаевым

Алла Пугачева поздравила Игоря Николаева с днем рождения. Композитору исполнилось 62 года. В честь праздника Примадонна показала архивное фото с творческого... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T16:08

2022-01-17T16:08

2022-01-17T16:08

шоубиз

знаменитости

алла пугачева

игорь николаев

шоу-бизнес

юлия проскурякова

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Алла Пугачева поздравила Игоря Николаева с днем рождения. Композитору исполнилось 62 года. В честь праздника Примадонна показала архивное фото с творческого вечера музыканта 1998 года и написала теплые пожелания.Именинник ответил артистке в комментариях.Примадонна редко выкладывает в аккаунт новые публикации, поэтому каждое ее сообщение становится поводом для радости у поклонников.К поздравлению композитора присоединились не только фанаты артистки, но и другие звезды. Супруга Николаева Юлия Проскурякова также поздравила мужа, назвав его "чудесным" и "любящим".Семьи музыканта и Примадонны дружат – их нередко можно встретить на общих мероприятиях. Проскурякова недавно поделилась фото певицы в джинсах на спектакле Никиты Преснякова.

https://ria.ru/20211014/pugacheva-1754576249.html

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знаменитости, алла пугачева, игорь николаев, шоу-бизнес, юлия проскурякова