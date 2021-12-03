https://ria.ru/20211203/pugacheva-1762032335.html
Пугачева удивила поклонников новым образом в джинсах
Пугачева удивила поклонников новым образом в джинсах - РИА Новости, 03.12.2021
Пугачева удивила поклонников новым образом в джинсах
Алла Пугачева пришла поддержать внука Никиту Преснякова в театре: вместе с Анной Снаткиной он играет в спектакле "Безымянная звезда" в Московском Губернском... РИА Новости, 03.12.2021
2021-12-03T15:37
2021-12-03T15:37
2021-12-03T15:37
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алла пугачева
игорь гуляев
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Алла Пугачева пришла поддержать внука Никиту Преснякова в театре: вместе с Анной Снаткиной он играет в спектакле "Безымянная звезда" в Московском Губернском театре. Компанию примадонне составили друзья, среди которых дизайнер Игорь Гуляев и Юлия Проскурякова – именно она выложила кадры совместного выхода в Instagram.Поклонников удивил внешний вид Аллы Борисовны – вместо торжественного наряда она выбрала джинсы и свободный вязанный свитер с V-образным вырезом. Привычную пышную прическу певица сменила на гладкую укладку-каре.Пугачева любит менять образы и удивлять поклонников: недавно она показала худые ноги в черном коротком платье в стиле Chanel.
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знаменитости, алла пугачева, игорь гуляев, шоу-бизнес, юлия проскурякова
Пугачева удивила поклонников новым образом в джинсах
Поклонники удивились новому образу Пугачевой на спектакле внука Никиты