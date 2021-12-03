https://ria.ru/20211203/pugacheva-1762032335.html

Пугачева удивила поклонников новым образом в джинсах

Пугачева удивила поклонников новым образом в джинсах - РИА Новости, 03.12.2021

Пугачева удивила поклонников новым образом в джинсах

Алла Пугачева пришла поддержать внука Никиту Преснякова в театре: вместе с Анной Снаткиной он играет в спектакле "Безымянная звезда" в Московском Губернском... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T15:37

2021-12-03T15:37

2021-12-03T15:37

шоубиз

знаменитости

алла пугачева

игорь гуляев

шоу-бизнес

юлия проскурякова

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Алла Пугачева пришла поддержать внука Никиту Преснякова в театре: вместе с Анной Снаткиной он играет в спектакле "Безымянная звезда" в Московском Губернском театре. Компанию примадонне составили друзья, среди которых дизайнер Игорь Гуляев и Юлия Проскурякова – именно она выложила кадры совместного выхода в Instagram.Поклонников удивил внешний вид Аллы Борисовны – вместо торжественного наряда она выбрала джинсы и свободный вязанный свитер с V-образным вырезом. Привычную пышную прическу певица сменила на гладкую укладку-каре.Пугачева любит менять образы и удивлять поклонников: недавно она показала худые ноги в черном коротком платье в стиле Chanel.

https://ria.ru/20211201/shoubiz-1761422085.html

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знаменитости, алла пугачева, игорь гуляев, шоу-бизнес, юлия проскурякова