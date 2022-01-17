https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768280699.html

Порошенко исчез из списка внутригосударственного розыска Украины

Порошенко исчез из списка внутригосударственного розыска Украины - РИА Новости, 18.01.2022

Порошенко исчез из списка внутригосударственного розыска Украины

Имя экс-президента Украины Петра Порошенко исчезло из перечня лиц, которые находятся во внутригосударственном розыске, свидетельствуют данные на сайте МВД... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-17T21:14

2022-01-17T21:14

2022-01-18T00:21

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КИЕВ, 17 янв — РИА Новости. Имя экс-президента Украины Петра Порошенко исчезло из перечня лиц, которые находятся во внутригосударственном розыске, свидетельствуют данные на сайте МВД Украины.Профайл бывшего главы государства больше не появляется по запросу "Порошенко Петр Алексеевич".При этом ранее стало известно, что Порошенко находится во внутригосударственном розыске по инициативе СБУ. На сайте МВД было сказано, что политик "скрывается от органов досудебного расследования", а дата его исчезновения — 24 декабря 2021 года. Кроме того, сообщалось, что есть постановление суда с разрешением задержать Порошенко с целью привода.Сам Порошенко сейчас находится в Печерском районном суде Киева, который избирает ему меру пресечения по делу о госизмене. По его словам, он добровольно прибыл на заседание суда и не давал повода считать, что избегает правосудия.В понедельник экс-президент прибыл в Киев из Варшавы. Он сообщил, что власти не хотели впускать его в страну. В Госпогранслужбе назвали это спекуляциями.Затем Порошенко отправился в суд, где началось рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения: сейчас у него статус подозреваемого в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит 15 лет тюремного заключения.Политик попросил вернуть надзорному ведомству ходатайство об избрании меры пресечения, суд отказал ему. Бывший глава государства заявил, что не считает себя подозреваемым по делу о поставках угля из Донбасса, назвав его материалы "сфальсифицированными".Прокуратура попросила суд арестовать подозреваемого с возможностью внесения 35,7 миллиона долларов залога, а также обязать его сдать паспорта и носить электронный браслет.С середины декабря Порошенко находился за границей в дипломатическом турне и обещал вернуться 17 января. Недавно суд наложил арест на все его имущество. Возглавляемая Порошенко партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями.Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыто.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768241835.html

https://ria.ru/20220117/sudya-1768281682.html

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в мире, украина, киев, мвд украины, петр порошенко