Порошенко рассказал, как его пытались не впустить на Украину

Экс-глава Украины Порошенко: власти пытаются бороться с оппозицией, не пуская его в страну
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.
По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.
По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.
"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.
"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.
Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.
Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.
Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.
Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.
Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.
Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.
На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.
На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.
Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.
Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в Киев из Варшавы. Перед полетом он заявил РИА Новости, что не опасается ареста, так как чувствует за собой правду и поддержку людей.
По словам политика, когда он проходил контроль в аэропорту "Киев", его пытались не впустить в страну.
"Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт..." — сказал экс-президент.
Госпогранслужба назвала эти заявления спекуляциями и заявила, что Порошенко пересек границу с соблюдением всех норм законодательства.
Прежде чем отправиться в печерский районный суд, Порошенко выступил перед сторонниками и заявил, что его отпустили, испугавшись массовой поддержки.
Порошенко успел рассмотреть лозунги и похвалить митингующих. "Я не автор, но это очень круто: "I'll be back. It's true" ("Я вернусь. Это правда" — отсылка к знаменитой фразе из "Терминатора" — ред.). Может, вы и правы", — сказал он.
На Украине Порошенко судят по делу о госизмене при организации поставок угля из неподконтрольных районов Донбасса.
Председательствует на заседании судья, которого назначал сам Порошенко еще в 2017 году, когда был главой государства.