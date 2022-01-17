https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768167703.html

Порошенко рассказал, как его пытались не впустить на Украину

Порошенко рассказал, как его пытались не впустить на Украину - РИА Новости, 17.01.2022

Порошенко рассказал, как его пытались не впустить на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть пытается бороться с оппозицией, не пуская его в страну. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T11:04

2022-01-17T11:04

2022-01-17T15:13

в мире

украина

киев

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768164326_0:181:3000:1869_1920x0_80_0_0_3b12e24da34b3479e1bc5249be511681.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что власть пытается бороться с оппозицией, не пуская его в страну."Они забрали мой паспорт, они объясняли это тем, что надо установить мою личность. Они имеют сомнения, что я — Порошенко, они более 15 минут проверяли мой обычный биометрический паспорт, разрабатывая сценарий недопуска меня на территорию страны. Так сильно они нас ждали, так сильно они нас боятся и отдают незаконные указания силовикам, чтобы давить на оппозицию", — сказал политик, трансляцию ведет телеканал "Прямой".Порошенко прилетел в Киев из Варшавы. На пограничном контроле к нему подошли сотрудники Государственного бюро расследований и попытались зачитать и вручить повестку в суд, где его статус обозначался как "задержанный". Однако экс-президента обступили депутаты его партии "Европейская солидарность" и не позволили сотрудникам ГБР подойти.Вскоре он прошел контроль и вышел из таможенной зоны.У аэропорта его встречают несколько тысяч сторонников, они скандируют его имя. По словам самого политика, собравшихся около 15 тысяч. Порошенко заявил, что его отпустили, испугавшись столь массовой поддержки. Он добавил, что, возбудив против него дело о госизмене, власть перешла "красные линии"При этом в Госпогранслужбе Украине назвали заявления экс-президента о попытке помешать ему вернуться в страну спекуляциями. Адвокаты политика опасались, что его могут задержать, чтобы обеспечить явку в суд. Они утверждают, что в этом нет необходимости — их подзащитный готов прийти на заседание добровольно. Слушание запланировано на 12:00 мск.Порошенко стал подозреваемым в государственной измене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-президент находился за границей и обещал вернуться 17 января. В начале месяца Печерский районный суд Киева наложил арест на все его имущество. При этом в офисе украинского генпрокурора заявляли, что попросят суд арестовать самого политика с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным СМИ, суд разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

https://ria.ru/20220117/poroshenko-1768158320.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, петр порошенко